Gaza, Netanyahu: "Israele continuerà la guerra". Hamas: "Persi contatti con gruppo che aveva 5 ostaggi" "La guerra continua fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi" ha detto premier israeliano Netanyahu a Biden mentre migliaia di israeliani hanno protestato in strada per chiedre le sue dimissioni. Hamas: Oltre 20mila morti a Gaza.

A cura di Antonio Palma

La Guerra a Gaza tra Israele e Hamas è arrivata ormai al 79esimo giorno e non si ferma. Lo ha ribadito il premier israeliano Netanyahu, nonostante gli appelli internazionali e l'opposizione interna crescente che ha visto migliaia di israeliani scendere in strada per manifestare sabato sera in tutto il Paese. Netanyahu ha parlato con Biden sui prossimi obiettivi e le fasi del conflitto nella Striscia, spiegando che la guerra continuerà fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi. Intanto Hamas avverte di aver perso i contati con un suo gruppo che aveva in mano 5 ostaggi catturati il 7 ottobre durante l'attacco in Israele e confermato il bilancio di oltre 20mila morti e 50mila feriti a Gaza

Netanyahu a Biden: "La guerra continua fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi"

"Il premier ha chiarito che Israele continuerà la guerra fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi" ha detto l'ufficio di Benyamin Netanyahu dando conto della telefonata avvenuta ieri con il presidente Joe Biden. Netanyahu inoltre ha "espresso apprezzamento per la posizione degli Usa al Consiglio di sicurezza dell'Onu". "Ho avuto una lunga conversazione con Netanyahu oggi, è stata una conversazione privata. Non ho chiesto il cessate il fuoco" ha detto invece il presidente degli Stati Uniti che però ha ribadito la necessità di proteggere la popolazione civile a Gaza e coloro che sostengono le attività umanitarie.

L'esercito Israeliano stima che circa 8.000 palestinesi armati siano stati uccisi dall’inizio della guerra e del'invasione di Gaza. Nella Striscia la resistenza è molto dura soprattutto nelle zone dove le città sono ridotte a un cumulo di macerie per i bombardamenti. Nelle scorse ore l'esercito israeliano ha annunciato la morte di 8 soldati uccisi in combattimento che portano il bilancio dei militari caduti in battaglia a 152. Il portavoce dell'IDF ha affermato che nelle scorse ore Israele ha colpito oltre 200 obiettivi di Hamas che sono stati distrutti dagli attacchi israeliani.

Hamas: Oltre 20mila morti a Gaza

Il portavoce dell'ala militare di Hamas, le Brigate al Qassam, ha fatto sapere invece che sono stati persi i contatti con un gruppo di miliziani che teneva prigionieri 5 ostaggi e si ritiene che siano stati tutti uccisi in un raid aereo israeliano. Fonti mediche a Gaza hanno detto che 20 palestinesi sono stati uccisi nel campo di Nuseirat e Deir al-Balah, nel centro di Gaza. I soccorritori e i funzionari ospedalieri citati in un rapporto dell'AP hanno affermato che oltre 90 palestinesi, tra cui dozzine appartenenti a una famiglia allargata, sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani su due case nella Striscia di Gaza. Il Ministero della Sanità di Gaza, diretto da Hamas, ha affermato che dall'inizio della guerra sono stati uccisi 20.258 palestinesi e 53.688 son stati feriti.