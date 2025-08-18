Gaza, Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco: cosa succede ora

Hamas avrebbe accettato l’ultima proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, arrivata dai mediatori egiziani e qatarioti. Si tratterebbe di una tregua di 60 giorni, con la liberazione di dieci ostaggi israeliani vivi e la ripresa degli aiuti umanitari. In questo tempo, dovrebbero svolgersi i negoziati indiretti con Israele per un cessate il fuoco completo, che sembra ancora lontano.

Distruzione nella Striscia di Gaza – ph Hassan Jedi:Anadolu via Getty Images

Sembra avvicinarsi un nuovo cessate il fuoco, almeno temporaneo, nella Striscia di Gaza. Come hanno riportato al Jazeera Arabic e numerose agenzie mondiali, una fonte interna ad Hamas ha confermato che l'organizzazione avrebbe accettato l'ultima proposta di tregua, arrivata dai mediatori di Egitto e Qatar. Questo dovrebbe dare il via a uno stop alle armi di sessanta giorni. Per il momento non si sa ancora qual è il giorno fissato per l'inizio della tregua. Si prevede la restituzione di dieci ostaggi israeliani vivi e diciotto morti, ma anche la ripresa degli aiuti umanitari.

"Abbiamo informato i mediatori della nostra approvazione della loro proposta, presentata ieri", ha detto la fonte di Hamas ad al Jazeera. L'accordo dovrebbe prevedere anche il graduale ritiro delle forze armate israeliane da Gaza, nonostante il piano del governo Netanyahu di effettuare un'occupazione completa.

Un punto chiave dell'accordo per il cessate il fuoco sono gli aiuti umanitari. La situazione della popolazione civile a Gaza è disastrosa. Israele ha chiuso le forniture dal 2 marzo, e da allora la distribuzione di cibo, acqua e altre forme di aiuto alla popolazione è stata nulla o insufficiente per quasi sei mesi, portando numerose organizzazioni umanitarie a dire che il governo israeliano sta affamando la popolazione della Striscia. Le vittime della carestia e della malnutrizione, secondo il ministero della Salute palestinese, sono state finora 263, tra cui 112 bambini.

A quanto risulta, l'accordo per il cessate il fuoco prevederebbe anche che la fornitura di aiuti umanitari riprenda. Sotto la gestione non delle autorità militari israeliane, ma di enti come la Mezzaluna rossa e le Nazioni unite. Per conoscere i dettagli dell'accordo, però, bisognerà attendere conferme ufficiali.

Ciò che è certo è che, dopo la prima fase di liberazione dei dieci ostaggi vivi, i negoziati proseguiranno. E questa volta dovrebbe trattarsi della ricerca di una tregua definitiva. I contatti non saranno diretti tra Israele e Hamas: negli ultimi mesi sono stati Egitto e Qatar, insieme agli Stati Uniti, a mediare tra i due per cercare di raggiungere un cessate il fuoco.

Oggi la delegazione palestinese e quella qatariota si trovavano in Egitto, e proprio oggi il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha incontrato al Cairo il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. I due hanno ribadito l'importanza dello sforzo per la mediazione, ma hanno anche fissato alcuni paletti.

I leader mediorientali, infatti, hanno parlato dell'urgenza di riaprire la fornitura di aiuti umanitari senza ostacoli nella Striscia di Gaza. Hanno respinto l'occupazione militare della Striscia e lo sfollamento dei palestinesi, e hanno ribadito che serve la nascita di uno Stato palestinese con capitale a Gerusalemme Est.

Parole che non rispecchiano i piani dichiarati dal governo israeliano di Benjamin Netanyahu per la Striscia. I ministri di Netanyahu in passato hanno parlato di "cancellare lo Stato palestinese". È circolata anche l'ipotesi di deportare la popolazione di Gaza. Negli ultimi giorni, però, in Israele si sono fatte più intense le proteste delle famiglie degli ostaggi e in generale di chiede la fine dell'attacco.