Francia, ragazzo di 19 anni ucciso da una poliziotta a un posto di blocco È accaduto intorno alle 23 e 40 di domenica a Cherbourg-en-Cotentin, nel dipartimento della Manica: il ragazzo era stato fermato perché viaggiava con due amici a bordo di un'auto rubata.

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia francese: è accaduto intorno alle 23 e 40 di domenica a Cherbourg-en-Cotentin, nel dipartimento della Manica, dove tre agenti avevano intimato l'alt a un giovane alla guida di un'auto – rivelatasi in seguito rubata – che viaggiava a velocità eccessiva insieme ad altri due coetanei.

I poliziotti hanno dato l'allarme e fatto intervenire un'altra volante, che è riuscita a far fermare la vettura dalla quale sono scesi i tre occupanti: uno di loro è riuscito a fuggire subito facendo perdere le sue tracce, un altro è stato immediatamente fermato. Stando alla ricostruzione di Pierre-Yves Marot, pubblico ministero incaricato di coordinare le indagini, "la terza persona, un giovane di 19 anni di Cherbourg-en-Cotentin, si è trovato di fronte a due agenti di polizia e ne ha deliberatamente spintonato uno durante la fuga. L'ufficiale ha utilizzato una pistola elettrica. Contemporaneamente, un altro agente ha utilizzato la sua arma da fuoco, colpendolo mortalmente al petto".

A premere il grilletto è stata una poliziotta, che poi è stata ricoverata in ospedale in stato di shock e successivamente presa in custodia. Dell'inchiesta è stato incaricato l'Ispettorato generale della polizia nazionale (IGPN) e "le indagini svolte dovranno determinare lo svolgimento nonché le circostanze esatte dei fatti", precisa ulteriormente il pubblico ministero.

La Francia è stata sconvolta nei mesi di giugno e luglio dello scorso anno da violenti disordini a causa dell'uccisione di un adolescente alla periferia di Parigi da parte di un agente di polizia durante un controllo del traffico. Quello di Cherbourg-en-Cotentin è stato solo l'ultimo caso di violenze da parte delle forze dell'ordine contro persone sospette di aver commesso un reato o persino una semplice infrazione stradale. Il più delle volte le vittime degli abusi sono cittadini appartenenti a minoranze etniche, circostanza che ha indotto molti osservatori ad accusare esplicitamente la polizia francese di razzismo.