Francia, lo smartphone le cade nella vasca: ragazza di 25 anni incinta muore folgorata Il dramma a a Menestreau, nel dipartimento della Nièvre. A trovare il corpo è stata la compagna, inutile l’intervento dei soccorsi. Ogni anno in Francia si registrano 40 morti per elettrocuzione.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna di 25 anni, incinta al 5° mese di gravidanza, è morta fulminata nel bagno della sua abitazione a Menestreau, nella Nièvre (Francia), domenica 10 aprile, probabilmente a causa di un corto circuito innescato dal suo smartphone. La notizia, riportata dal Journal du Centre, è stata confermata dall'autorevole Le Figaro da una fonte della polizia. A fare la tragica scoperta sarebbe stato la compagna, tornata a casa alle 22.30 dopo essere uscita per votare nella sua città per le elezioni presidenziali francesi. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del guoco e gli operatori del servizio di pronto soccorso, ma per la futura mamma non c'era più nulla da fare.

Ogni anno in Francia si registrano 40 morti per elettrocuzione

Stando alle indagini della gendarmeria di Cosne-sur-Loire, la vittima stava facendo il bagno quando il suo telefono, che era in carica, sarebbe caduto accidentalmente nella vasca. "Incidenti di questo tipo sono molto rari", ha commentato il capitano Stéphane Landry. Ma rari non vuole dire impossibile. E infatti questo non è l'unica tragedia simile avvenuta in Francia. Secondo l'Osservatorio nazionale per la sicurezza elettrica (ONSE), ogni anno nel Paese transalpino si registrano 40 decessi per elettrocuzione e circa 3.000 elettrificazioni. Lo scorso dicembre una ragazza di 13 anni è stata vittima di un incidente simile a Mâcon, nella Saône-et-Loire. A tal proposito l'Osservatorio consiglia di caricare i propri dispositivi in ​​ambienti non umidi e di evitare assolutamente di utilizzare un dispositivo collegato alla rete nella vasca da bagno o nella doccia (anche se si tratta di un telefono impermeabile).