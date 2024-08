Francia, le moto d’acqua si scontrano: 47enne travolta e uccisa dal mezzo guidato dalle figlie 16enni

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Dramma in Francia. Una donna di 47 anni è morta dopo che la moto d'acqua su cui viaggiava è stata travolta da un altro mezzo guidato dalle sue figlie gemelle di 16 anni. I fatti sono avvenuti nella giornata di domenica 4 agosto nel bacino di Arcachon, vicino all'Île aux Oiseaux, nel dipartimento della Gironda, secondo le informazioni della stampa regionale, confermate da Le Parisien.

Nell'incidente è rimasto ferito gravemente anche il marito 48enne della vittima, trasportato all'ospedale Saint-André di Bordeaux, mentre le ragazze sono state portate all'ospedale Pellegrin, in stato di shock. "È stata aperta un'indagine per omicidio e lesioni colpose ed è stata affidata alla brigata nautica di Arcachon", ha riferito Frédérique Porterie, della procura di Bordeaux. "Le indagini sono appena iniziate", ha aggiunto.

Secondo le informazioni di Sud-Ouest, le due moto d'acqua, una guidata dalla 47enne e dal compagno, l'altra dalle figlie, si sono scontrate intorno alle 19.00. Pare che fosse presente anche un istruttore di guida al momento dei fatti.

Sul posto è stato fatto arrivare un elisoccorso e un motoscafo del Centro Regionale di Sorveglianza e Soccorso Operativo Regionale di Etel, scrive Sud-Ouest. Presenti anche i vigili del fuoco e la brigata nautica della gendarmeria, ma ogni sforzo per salvare la donna si è rivelato vano.

Diverse località turistiche in Francia hanno subito vietato le moto d'acqua dopo quanto accaduto. L'incidente ha sicuramente riaperto i dibattiti sulle norme di sicurezza. "I caschi dovrebbero essere obbligatori, è fondamentale", ha detto Sammy Maysonnave, vincitore di una gara francese di moto d'acqua nel 2022, al quotidiano Sud Ouest. "I motociclisti hanno bisogno di più formazione, forse una licenza speciale", ha aggiunto.

C'è peraltro da dire che le località turistiche di Arcachon e Lège-Cap-Ferret avevano già vietato le moto d'acqua di proprietà privata quest'estate per le preoccupazioni relative al rumore e all'inquinamento. Solo le società di noleggio autorizzate possono utilizzare i veicoli.

Maysonnave, che guida un'associazione per moto d'acqua (Arguin Jet), ha affermato che il divieto è "discriminatorio". "A volte ci sono incidenti, come nelle auto, ma è una motivo giusto per rendere illegali le moto d'acqua? Non credo. Siamo privati ​​di una libertà, ma non è ancora finita. Intraprenderemo azioni legali contro di essa", ha concluso.