Tragedia sfiorata in Francia. Un autobus della compagnia Flixbus si è ribaltato dopo essere uscito di strada mentre percorreva l'autostrada A1. Stando alle prime informazioni, ci sarebbero almeno 33 feriti, quattro dei quali verserebbero in gravi condizioni. Le cause dell’incidente rimangono per il momento ignote, anche se si sospetta che la causa principale sia stata la strada bagnata in curva. Sul posto sono arrivate subito le Forze dell’Ordine accompagnate dalle ambulanze per soccorrere i feriti.

Stando a quanto riferiscono i media francesi, che citano la prefettura della Somme, l’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno sull’autostrada francese A-1 fra Amiens e Saint Quentin. L’autobus era in viaggio sulla tratta che da Parigi conduce a Londra.

Flixbus ha fornito un numero di telefono e un indirizzo di contatto per conoscere le condizioni dei passeggeri, tra i quali non ci sarebbero cittadini italiani. La prefettura ha spiegato che le vittime provengono da Francia, Stati Uniti, Spagna, Australia, Paesi Bassi, Romania, Russia e Gran Bretagna.