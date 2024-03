Flixbus perde il controllo e si ribalta in autostrada a Lipsia: almeno 5 morti nell’incidente in Germania Incidente oggi 27 marzo in Germania, dove un autobus Flixbus ha perso il controllo e si è ribaltato sull’autostrada A9 vicino a Lipsia: almeno 5 morti e 20 feriti. Ragioni ancora sconosciute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Almeno cinque persone sono morte e altri 20 sono rimaste ferite in un incidente che questa mattina ha visto coinvolto un pullman Flixbus in Germania, sull'autostrada A9 vicino a Lipsia. Lo scrive l'agenzia Dpa citando la polizia. A bordo del mezzo viaggiavano 53 passeggeri e due autisti. Nell'incidente, verificatosi alle 9:45, che ha coinvolto l'autobus che ha perso il controllo e si è ribaltato, un Flixbus, per cause ancora in via di accertamento, ci sono anche "numerosi feriti", viene aggiunto senza fornire altri dettagli. Il Flixbus viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz in direzione Monaco e avrebbe dovuto fare scalo a Lipsia intorno alle 10. Lo riporta la Bild, che cita il portavoce della polizia, Olaf Hoppe.

L’autobus era partito alle 8 di questa mattina da Berlino e la sua destinazione finale avrebbe dovuto essere Zurigo. Il portavoce di Flixbus Sebastian Meyer ha rilasciato una dichiarazione al quotidiano tedesco: "Le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora note. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i soccorritori sul posto e faremo tutto il possibile per chiarirne rapidamente e completamente la causa. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite da questo incidente e alle loro famiglie". Al momento non si conoscono ancora le nazionalità delle vittime.

La A9 è stata completamente chiusa in entrambe le direzioni. La polizia ha attivato un numero verde informativo (0341/96646666) che può contattare chiunque voglia avere informazioni sull'incidente e per le domande dei parenti.

Solo lo scorso 25 marzo un altro incidente che ha coinvolto un autobus Flixbus si è verificato in Italia, sull’A1, tra Modena e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud. Un passeggero di 19 anni è morto, altri sei sono rimasti feriti.