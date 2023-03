Francia, autobus con 40 bambini a bordo precipita in un burrone: almeno 16 feriti, 4 sono gravi Il grave incidente oggi a Corps (Isère), in Francia. A bordo dell’autobus viaggiavano 6 adulti e 40 bambini delle scuole elementari.

A cura di Susanna Picone

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Corps (Isère), in Francia, dove un autobus sul quale viaggiavano 46 persone è uscito fuori strada precipitando in un burrone per sei metri.

Secondo le prime informazioni, sono almeno 16 le persone che sono rimaste ferite e tra loro ci sono anche dei bambini. In particolare, quattro feriti sarebbero in gravi condizioni, tra cui due bambini. Ne dà notizia la prefettura del dipartimento.

La dinamica dell’incidente, che si è verificato intorno alle 8 di sabato 4 marzo, ancora non si conosce. Quello che si sa è che a bordo dell’autobus c'erano 6 adulti e 40 bambini delle scuole elementari.

"Ci sono quattro persone in assoluta emergenza, tra cui due bambini", è quanto ha precisato la prefettura francese. I bambini, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, stavano tornando da una vacanza sulle Alte Alpi, nel dipartimento francese della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

L’autista dell’autobus è tra i feriti gravi: probabilmente si è sentito male mentre era alla guida. La prefettura ha precisato che tutti i feriti sono stati portati nelle strutture adatte per le loro condizioni di salute. Sul posto sono stati inviati 90 vigili del fuoco e due elicotteri per assistere le vittime.

Una palestra del paese è stata messa a disposizione per accogliere i passeggeri rimasti illesi. La strada teatro dell’incidente è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.