Frana travolge e uccide 14 persone che stavano partecipando a un funerale in Camerun Sono almeno 14 le vittime della frana che ha travolto un gruppo di persone durante un funerale in Camerun.

A cura di Chiara Ammendola

La frana che ha colpito i partecipanti al funerale

Sono 14 le vittime della frana che ha travolto un gruppo di persone nella città di Yaoundé, in Camerun. La tragedia è avvenuta domenica durante un funerale al quale stavano partecipando le vittime: le esequie erano state organizzate su un campo da calcio alla base di un terrapieno alto 20 metri.

Improvvisamente un fiume di fango e terreno, causato dalle forti piogge che si sono abbattute nella regione nelle ultime settimane, è franato a valle travolgendo le decine di partecipanti ai funerali. "Stiamo portando i cadaveri all'obitorio dell'ospedale centrale, mentre la ricerca di altre persone, o corpi, è ancora in corso", le prime parole riferite alla stampa da Naseri Paul Bea, governatore della regione del Camerun centrale.

Yaoundé è una delle città più umide dell'Africa ed è composta da decine di ripide colline su cui sono state costruite spesso delle baracche. Quest'anno le forti piogge hanno provocato diverse inondazioni piuttosto forti in tutto il Paese, danneggiando le infrastrutture e provocando lo sfollamento di migliaia di persone. Il governatore ha descritto l'area in cui è avvenuta la frana, nel quartiere Damas di Yaoundé, come un "punto molto pericoloso" e ha esortato i residenti a lasciare la zona.

Nella capitale del Camerun, Yaoundé, vivono circa tre milioni di persone. Il clima è di tipo tropicale umido e questo comporta la presenza di una lunga stagione delle piogge. Soprattutto quest'anno sono state registrate forti inondazioni con gli scienziati che hanno spiegato che le forti piogge sono in parte frutto del cambiamento climatico.