Fotografava donne sotto le gonne, così si è scoperto che Pelicot aveva fatto stuprare la moglie da 50 uomini “Per fortuna quel giorno ho denunciato” ha raccontato una delle donne che fece scattare l’arresto per Dominique Pelicot dopo essere stata filmata dall’uomo in un supermercato. I successivi accertamenti sul materiale informatico dell’uomo infatti hanno portato alla scoperta che aveva fatto stuprare la moglie in casa da 50 uomini ingaggiati sul web, filmando tutto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Beccato mentre fotografava sotto le gonne alcune donne, che lo avevano poi denunciato, era stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di centinaia di file video e foto degli abusi sulla moglie. Così si è scoperto che Dominique Pelicot aveva fatto stuprare la moglie da almeno 50 uomini nel corso dei dieci anni precedenti, ingaggiandoli sul web.

A ricordalo è una delle donne dietro l'arresto dell’uomo al centro del processo che ha sconvolto la Francia e che vede imputati decine di uomini di età compresa tra 26 e 74 anni che avrebbero partecipato alle violenze.

“Per fortuna quel giorno abbiamo sporto denuncia”, ha raccontato la donna, una delle tante che Dominique Pelicot aveva filmato sotto la gonna in un supermercato di Carpentras prima di essere colto in flagrante il 12 settembre del 2020. Senza quella denuncia forse oggi non ci sarebbe stato il processo contro gli stupratori di Mazane e Gisele Pelicot non avrebbe mai saputo di quanto le era accaduto in casa sua dopo essere stata stordita dal marito.

Quel giorno le guardie di sicurezza del supermercato notarono che l’uomo girava e filmava sotto le gonne delle clienti e lo fermarono. Tra di loro Nathalie che, dopo essere stata informata, decise di sporgere denuncia, facendo scattare l'intervento della polizia, gli accertamenti investigativi sull’uomo e i sequestri informatici che hanno rivelato la terribile storia.

Parlando a Bmftv, la donna ricorda che stava quasi per ritirare la denuncia dopo che Dominique Pelicot “si era mostrato come una persona infelice, con l’atteggiamento di una vittima”. Raccontando l'arresto del suo ex marito, Gisèle Pelicot in tribunale ha ricordato che "Si era messo a piangere, dicendo: ‘Ho fatto una stupidaggine, sono stato sorpreso al centro commerciale a fare foto sotto le gonne delle donne'. In quel momento non potevo sapere cosa sarebbe successo dopo".

La donna che lo ha fatto arrestare ha saputo della vicenda dello stupro di Mazan solo dalla stampa e ha capito la portata dei crimini di Dominique Pelicot. Quella vicenda però ha segnato anche lei. "Per almeno due anni non sono andata a fare shopping con un vestito” ha rivelato, concludendo: "Il vestito che indossavo quel giorno l'ho buttato via”.