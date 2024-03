Follia in Messico, 20enne uccide una donna in motel, poi due segretaria all’università di Guadalajara Un raptus di follia omicida avrebbe portato Gabriel Alejandro, 20 anni, ad uccidere una donna in un motel e poi altre due al Centro Universitario UTEG, dove è stato ferito anche un funzionario. Il giovane era armato con un’ascia, un machete e due coltelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

È stato identificato in Gabriel Alejandro, 20 anni, il giovane che mercoledì 6 marzo ha accoltellato mortalmente una donna in un motel e ucciso altre due in un campus universitario nella città di Guadalajara (il Centro Universitario UTEG), dove ha ferito anche un'altra persona e inseguito diversi studenti.

Il ragazzo sarebbe stato colto da un "raptus di follia omicida". Nelle sue prime dichiarazioni dopo l'arresto, il procuratore di Jalisco , Luis Joaquín Méndez Ruiz , ha affermato che Gabriel Alejandro sembrava "essere fuori di testa" al momento del fermo. Allo stesso modo, ha sottolineato l'apparente mancanza di motivazioni alla base degli attacchi compiuti.

“Possiamo confermare che il soggetto detenuto ha un rapporto diretto con la donna" uccisa "nell'albergo. Abbiamo immagini in cui si vede il soggetto entrare in quel luogo", ha detto il pubblico ministero. Inoltre, ha precisato che tutte le informazioni sono "in fase preliminare" e che l'aggressore potrebbe appartenere a uno o più gruppi che condividono e ricercano storie “di crimini o di fanatismo” attraverso il web, ha detto.

Il 20enne ha scatenato il panico nell'Università tecnologica di costruzione (UTEG), dove è entrato armato di un'ascia, un machete e due coltelli. Armi con le quali ha ucciso due segretarie di 30 e 35 anni, quindi ha aggredito un funzionario universitario che cercava di fermarlo e che è rimasto ferito. Almeno 200 studenti erano in aula al momento dell'attacco. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, si sarebbe a sua volta ferito ed è stato portato in ospedale.

L'UTEG ha pubblicato un comunicato in cui si "rammarica" per quanto accaduto, assicurando che sta collaborando con le autorità e ha annunciato la sospensione delle attività in tutti i suoi campus "fino a nuovo avviso".