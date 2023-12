Folle inseguimento in autostrada: camionista si rifiuta di scendere, agenti distruggono la cabina L’uomo alla guida dell’autotreno ha bloccato per oltre tre ore la I-10 a Houston, nello stato del Texas. Quando poi le forze dell’ordine sono riuscite a fermarlo, si è rifiutato di uscire dalla cabina di quel rimorchio da 18 ruote. Così gli agenti si sono visti costretti a distruggere letteralmente il mezzo per arrestarlo. Non è chiaro perché si sia comportato in quel modo né tantomeno perché avesse il volto insanguinato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Terrore sulle strade degli Stati Uniti durante le vacanze di Natale e, più precisamente, sulla I-10 a Houston, nello stato del Texas, dove un camionista è stato arrestato dopo un inseguimento degno del miglior film di Hollywood: l'uomo, con la faccia grondante sangue, stava guidando un rimorchio a 18 ruote lungo l'autostrada e le forze dell'ordine hanno dovuto distruggere la cabina del mezzo per tirarlo fuori.

Secondo quanto riferito da Click2houston, l'inseguimento è avvenuto a causa di un blocco del traffico nel blocco 13900 della East Freeway intorno alle 12:42 (ora locale, le 19.42 in Italia) del 26 dicembre. Lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, ha detto che un agente ha individuato l'autotreno che sembrava essere "come parcheggiato" in una delle corsie principali dell'I-10.

Non sapendo cosa stesse succedendo esattamente, ha accesso agli abbaglianti sul mezzo: è stato a quel punto che il conducente ha cominciato ad avanzare a bassa velocità per poi mettere in atto quella che lo sceriffo ha definito "un'azione evasiva", cambiando corsia più volte e sterzando in modo irregolare.

Le autorità hanno così lanciato del filo spinato e forato le gomme del rimorchio, ma a quel punto è subentrato un altro problema: il camionista si è rifiutato di scendere dal veicolo e le autorità sono state costrette a usare la forza. Hanno dovuto letteralmente distruggere la cabina per raggiungerlo e arrestarlo quando ormai erano le 16, quindi oltre tre ore dopo l'inizio dell'inseguimento.

"Abbiamo provato di tutto, lanciato fumogeni e del filo spinato, lo abbiamo minacciato, gli abbiamo dato tutte le opzioni per fermarsi ma non ha risposto a nessun comando quindi a un certo punto abbiamo dovuto posizionarci fisicamente nel modo più sicuro possibile per bloccarlo", ha detto Gonzalez. Lo sceriffo ha ammesso di non essere a conoscenza del motivo per cui l'uomo si sia comportato in modo "così irregolare, ma sembrava avere qualche handicap".

L'autista, identificato come Trinidad Cutshall, ha 42 anni. Una prima ispezione del camion non ha rivelato nulla di sospetto. Ora è in cura per alcune lacerazioni facciali, anche se non è chiaro come se le sia procurate. Sarà accusato di resistenza all'arresto.