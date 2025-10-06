Flotilla, Greta Thunberg ad Atene dopo espulsione da Israele: “Maltrattati in carcere, ma a Gaza c’è un genocidio”

Greta Thunberg è arrivata ad Atene insieme ad altri 170 attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele dopo l’abbordaggio in acque internazionali. L’attivista 22enne non ha voluto soffermarsi sulle torture subite in carcere. “Che sia chiaro a tutti: a Gaza si sta consumando un genocidio in diretta”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Global Sumud Flotilla ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È arrivata all'aeroporto di Atene Greta Thunberg, l'attivista 22enne portata in un carcere israeliano dopo che l'IDF ha abbordato le navi della Global Sumud Flotilla. Greta viaggiava a bordo della nave Alma e insieme ad altre 170 persone è stata espulsa quest'oggi da Tel Aviv.

Thunberg non ha voluto commentare ulteriormente il trattamento riservato a lei ed altri attivisti durante la prigionia in Israele. Il giornalista turco Ersin Çelik, anche lui membro della Flotilla, ha raccontato infatti recentemente che dopo l'abbordaggio in acque internazionali, la 22enne è stata costretta a gattonare e baciare la bandiera israeliana, nella quale è stata poi avvolta.

Arrivata all'aeroporto di Atene, non ha però voluto soffermarsi sulle torture. "Voglio essere molto chiara: un genocidio si sta verificando davanti ai nostri occhi in diretta. Nessuno può dire di non essere a conoscenza di ciò che sta accadendo. Secondo il diritto internazionale, gli Stati hanno l'obbligo legale di agire per prevenire e fermare il genocidio, questo significa che devono cessare la partecipazione, esercitare pressioni concrete e fermare i trasferimenti di armi" ha sottolineato, affermando poi di non prevedere una presa di posizione simile da parte degli Stati esteri.

Insieme all'attivista per il clima 22enne, altri membri dell'equipaggio sono arrivati quest'oggi in Grecia a bordo di un volo charter da Israele. Il gruppo degli svedesi (tra i quali vi è anche Thunberg) dormirà in Grecia questa notte prima di essere rimpatriato in Svezia nella giornata di domani.

La denuncia su quanto accaduto a Greta Thunberg era arrivata anche dal giornalista italiano Lorenzo D'Agostino, che appena rientrato aveva confermato che l'attivista (come tanti altri) era stata costretta a restare seduta per lunghi periodi su superfici dure e umiliata davanti ai militari dell'Idf. Come lui, anche Saverio Tommasi, collega di Fanpage.it, è stato fermato in acque internazionali mentre partecipava alla missione della Global Sumud Flotilla e poi condotto in un carcere israeliano. Qui, come ha raccontato al Festival di Fanpage.it Rumore, è stato sottoposto a condizioni di detenzione durissime e privato delle fedi.