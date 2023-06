Finlandia, supera il limite di velocità di 32 km/h: multa da 121.000 euro per il miliardario In Finlandia le multe per eccesso di velocità vengono calcolate anche in base al reddito di chi commette l’infrazione. Anders Wiklöf, un multimiliardario uomo d’affari di 76 anni, sanzionato più volte negli ultimi anni.

Una multa da 121.000 euro per aver guidato a 32 km/h oltre il limite di velocità. È la sanzione da capogiro comminata in Finlandia a Anders Wiklöf, un multimiliardario uomo d'affari di 76 anni.

Nel Paese scandinavo, ricorda il Guardian, le multe per eccesso di velocità sono calcolate anche in base al reddito disponibile giornaliero di chi commette l’infrazione del reato, che la polizia può controllare istantaneamente collegandosi tramite smartphone a un database centrale dei contribuenti.

“Mi dispiace davvero”, ha detto Anders Wiklöf, 76 anni, a Nya Åland, il principale quotidiano delle Isole Åland, una regione finlandese autonoma nel Mar Baltico. “Avevo appena iniziato a rallentare, ma immagino che non sia successo abbastanza velocemente. È così che va”.

Wiklöf, presidente e fondatore di una holding da 350 milioni di euro all’anno, ha detto che il limite di velocità sarebbe cambiato “improvvisamente” da 70 km/h a 50 mentre stava viaggiando a 82 km/h.

E per l'imprenditore non si tratta neanche della prima volta: nel 2013 era già stato multato con 95.000 euro di ammenda e, cinque anni più tardi, condannato a pagare un’altra multa (sempre per eccesso di velocità) da 63.000 euro.

Bazzecole per il facoltoso uomo d'affari. E nulla (o quasi) anche rispetto alla multa comminata dalla Svizzera, che gestisce un sistema molto simile a quello finlandese per le multe, nel 2010: 3.600 franchi al giorno per 300 giorni, o circa 1,1 milioni di euro, per un automobilista svedese sorpreso a guidare a 290 km/h tra Berna e Losanna.

"Ho sentito che il governo vuole risparmiare 1,5 miliardi di euro per l'assistenza sanitaria in Finlandia, quindi spero che il mio denaro possa colmare una lacuna", ha detto ancora Wiklöf.