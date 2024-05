Ferito in una sparatoria Robert Fico, primo ministro slovacco Robert Fico, primo ministro slovacco è stato ferito da colpi di arma da fuoco. È stato trasportato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito da colpi di armi da fuoco e l'aggressore è stato arrestato dalla polizia. Il primo ministro è stato portato in ospedale a Bratislava in elicottero. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa slovacca Tasr.

In base alle prime ricostruzioni dell'accaduto, Fico sarebbe stato colpito all'addome, al petto e ad un arto da almeno 3-4 colpi d'arma da fuoco.

L'aggressione è avvenuta alla fine di una riunione del governo ad Hadlova, davanti alla Casa della Cultura. L'area antistante l'edificio è stata evacuata. L'attentatore, che si nascondeva tra la folla radunata davanti all'edificio dove stava parlando il primo ministro, è stato fermato da alcuni passanti e dalle forze di sicurezza.

Secondo i giornalisti presenti sul posto, sono stati uditi diversi spari. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Dennik, Fico è uscito a salutare la folla quando sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco. Una testimone oculare ha detto di aver visto ferite al petto e alla testa. La presidente del paese, Zuzana Čaputová, ha riferito che Fico è stato ferito all'addome. La presidente della Slovacchia ha anche condannato l'attacco "brutale": "Sono scioccata. Auguro a Roberto Fico tanta forza in questo momento critico per riprendersi dall'attacco", ha aggiunto.

Anche il ministro degli Interni ha confermato l'attacco: "Possiamo confermare che hanno sparato al primo ministro", ha detto il portavoce del ministro degli Interni, Matej Neumann. "Poco dopo le 14.30 abbiamo ricevuto informazioni sulla linea di emergenza di un uomo colpito da un proiettile a Handlova. Abbiamo inviato un elicottero di soccorso al paziente di 59 anni. L'intervento è ancora in corso", ha fatto sapere la Centrale Operativa del Servizio Medico d'Emergenza della Repubblica Slovacca.

Le reazioni

"Condanno fermamente il vile attacco al Primo Ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non trovano posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri vanno al Primo Ministro Fico e alla sua famiglia", ha scritto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

"Sono cose preoccupanti: la violenza in Europa potrebbe esserci, bisogna capire di cosa si tratta, è presto per fare un commento, non sappiamo se è una cosa terroristica, se è uno squilibrato, non sappiamo", ha detto ai giornalisti alla Camera il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segretario di Fi, commentando l'attentato.

"La notizia degli spari contro del primo ministro slovacco Robert Fico è scioccante. Auguro al premier di guarire il più presto possibile. Non dobbiamo tollerare la violenza, non deve avere posto nella società", ha scritto su X il premier ceco, Petr Fiala.