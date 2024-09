video suggerito

Fa yoga per alleviare il “mal di schiena”, poi scopre la vera causa del dolore: era un tumore La 26enne britannica Alex Macgillivray ha sempre sofferto di mal di schiena, ma da gennaio la situazione è notevolmente peggiorata. Pensava di poter risolvere i suoi problemi andando in palestra, ma gli esami a cui si è sottoposta hanno rivelato una verità scioccante. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alex Macgillivray

Ha iniziato a fare yoga e pilates per alleviare quello che pensava essere un mal di schiena, ma la 26enne Alex Macgillivray è rimasta inorridita quando ha scoperto la vera causa di quel dolore. Ha iniziato ad allenarsi a gennaio dopo aver lamentato qualche fitta nella zona lombare e all'anca. Si è però resa conto che qualcosa non andava: il dolore infatti non andava via, e in più la giovane ha cominciato a soffrire di stitichezza.

Inizialmente pensava si trattasse di appendicite, ma gli esami ai quali si è sottoposta hanno rivelato che era stata colpita da un tumore alle ovaie. Ora Alex, di Wrexham, Galles, sta seguendo un ciclo di chemioterapia e sta esortando chiunque si accorga di avere sintomi insoliti a farsi visitare immediatamente.

"I miei fianchi sono rigidi, lo so da sempre. Ho iniziato a fare yoga e pilates perché la situazione stava peggiorando a gennaio, stavo provando qualsiasi cosa per alleviare il dolore alla schiena. Inizialmente l'ho semplicemente ignorato, non ci ho dato molto peso" ricorda. "Nel mese di giugno ho iniziato ad avere questo strano gonfiore, mi sentivo come incinta. Ero isterica, cosa che non mi capita mai di solito" ammette.

Al Wrexham Maelor Hospital di Wrexham, Alex si è sottoposta a una serie di esami, tra cui una TAC, ecografie e analisi del sangue, che hanno scoperto due tumori germinali ovarici giganti. "È un tipo di cancro estremamente raro nelle donne, è più tipico negli uomini con cancro ai testicoli. La speranza è che la chemio lo faccia fuori senza bisogno di un'operazione" dice.

Alex Macgillivray

La donna si sta ora sottoponendo a chemioterapia nella speranza di riuscire a conservare le sue ovaie e la fertilità. La 26enne sta ora esortando chiunque riscontri sintomi insoliti a farsi visitare subito.

Il gonfiore e un cambiamento nelle abitudini intestinali potrebbero essere semplicemente collegati ai cicli mestruali, ma direi a chiunque di farsi visitare se c'è qualcosa di strano. Sono stata fortunata perché il ‘mio' è un cancro solitamente silenzioso e alle persone non viene diagnosticato fino a quando è troppo tardi. Ma insisto: se si manifestano sintomi insoliti, fatevi visitare."