video suggerito

Fa sesso con una ragazza di 17 anni conosciuta in vacanza: 18enne va in carcere per un anno a Dubai Marcus Fakana aveva conosciuto la ragazza durante una vacanza con la famiglia negli Emirati Arabi Uniti. Entrambi di Londra, era stata la madre della 17enne a denunciarlo alle autorità locali dopo il loro ritorno in Regno Unito. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un anno di carcere per aver avuto una relazione con una ragazza di 17 anni. Questa è la condanna che le autorità di Dubai hanno inflitto al 18enne inglese Marcus Fakana. Come riportato dal Guardian, il giovane era in vacanza con la sua famiglia negli Emirati Arabi Uniti quando ha incontrato la ragazza, anch'ella londinese, che ha compiuto 18 anni il mese successivo.

Fakana è stato arrestato nel suo hotel e accusato dopo che la madre della presunta vittima ha trovato le loro chat, contenenti alcune foto inequivocabili, dopo il ritorno della famiglia a Londra e ha denunciato l'accaduto alla polizia di Dubai.

Radha Stirling, a capo del gruppo di attivisti ‘Detained in Dubai', ha affermato che il giovane si è già consegnato alle autorità locali con l'intenzione di scontare la sua condanna a un anno nella prigione di al-Awir. Su X ha poi precisato che l'adolescente spera ancora nella grazia del sovrano di Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, e nell'aiuto del Ministro degli Esteri britannico, David Lammy, parlamentare di Tottenham, e dell'ambasciata britannica.

"Mi preoccupa l'impatto che una prigione di Dubai può avere sulla vita di un diciottenne. Non è stato facile trovare le parole mentre rinunciava alla sua libertà", ha scritto Stirling.

Il Ministro Lammy ha assicurato che Fakana riceverà "tutto il supporto disponibile" dai funzionari del Regno Unito, pur ammettendo che chiunque dovrebbe "seguire le leggi" degli altri Paesi. In precedenza, Stirling aveva definito la sentenza una "vergogna totale" e "un imbarazzo per la Gran Bretagna", affermando che "il Regno Unito ha dato priorità agli accordi commerciali rispetto alla vita delle persone".

Markus Fakana

A Dubai, le leggi e i controlli riguardanti droga, alcol e sesso sono molto severi, con un'età del consenso fissata a 18 anni. Un adulto che intrattiene una relazione sessuale con una persona di età inferiore ai 18 anni può essere perseguito per abuso sessuale su minore.