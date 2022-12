Fa irruzione in casa della vicina, la prende a bastonate e la lascia tramortita per rubarle l’anello La terribile storia arriva dalla provincia di Reggio Emilia dove la vittima delle percosse, una anziana pensionata di 85 anni, è stata rinvenuta tramortita nel letto in una pozza di sangue.

Aggredita, brutalmente picchiata e presa a bastonate in casa sua dalla vicina il cui unico scopo era quello di impossessarsi dell’anello che la vittima teneva al dito. È la terribile storia che arriva dalla provincia di Reggio Emilia dove la vittima delle percosse, una anziana pensionata di 85 anni, è stata rinvenuta tramortita nel letto in una pozza di sangue.

A colpirla sarebbe stata la vicina, una donna di 55 anni che abita poco lontano dall’abitazione in cui si sono consumati i fatti a Viano, in provincia di Reggio Emilia, e che è stata arrestata nelle scorse ore dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata.

Secondo l’accusa, la 55enne avrebbe agito nottetempo, sfondato una porta e facendo irruzione nella casa della vicina dove l’avrebbe sorpresa a letto, aggredendola brutalmente a schiaffi, calci e pugni e infine a bastonate, col solo scopo di rubarle l'anello d’oro che aveva al dito anulare.

Un colpo che sarebbe riuscito se le urla e le richieste di aiuto da parte della pensionata non avesse messo in allerta un altro vicino di casa dell’anziana che si è subito fiondato fuori dall’abitazione.

L’uomo infatti ha scorto subito una figura che si allontanava a piedi dalla casa e l’ha fotografata prima di chiamare i soccorsi e il figlio dell’85enne che abita in un vicino comune ed è accorso poco dopo.

Mentre l’anziana veniva soccorsa e trasportata in ospedale a Reggio Emilia, dove si trova ricoverata tutt’ora, i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione della 55ene indicata dove, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato l'anello frutto della rapina, nascosto nell'armadio della camera da letto.

I carabinieri hanno sequestrato in casa anche la maglia indossata durante il pestaggio che era in lavatrice, presumibilmente per lavarla e disperdere eventuali tracce di sangue.

La 55enne è stata così arrestata e condotta nel carcere Sant'Anna di Modena a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia.