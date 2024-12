Ex pugnala ragazza italiana di 21 anni in negozio a Oslo, dipendenti intervengono e lo accoltellano

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una ragazza italiana di 21 anni, Martina Voce, è stata accoltellata e ferita gravemente dal suo ex fidanzato in un negozio dove lavorava a Oslo, in Norvegia. La ragazza è stata subito soccorsa dai presenti e trasportata d’urgenza in ospedale dove è stata ricoverata in rianimazione ed è in coma farmacologico ma non sarebbe in pericolo di vita. Fermato invece l’uomo che è stato ferito e bloccato da persone e clienti del locale e poi preso in custodia dalla polizia locale.

Il fatto venerdì pomeriggio quando l’uomo si è presentato nel negozio dove la giovane lavora come general manager e ha ferito la ragazza colpendola anche alla gola davanti a decine di testimoni. Immediato è stato l’intervento dei colleghi della 21enne che si sono scagliati contro l’uomo colpendo a coltellate anche lui che è rimasto ferito. L'uomo, un 24enne, è accusato ora di tentato omicidio della giovane.

Il ragazzo, un norvegese di origini indiane, è ora in custodia cautelare con isolamento ma rimane ricoverato in ospedale in coma farmacologico a causa delle ferite riportate. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, dopo l'accoltellamento iniziale alla 21enne, infatti, sono intervenuti diversi dipendenti e ne è nato un parapiglia che si è concluso con l'accoltellamento dello stesso aggressore.

La polizia locale ha spiegato che sono stati usati più coltelli nell’aggressione e che due dipendenti del negozio ora sono formalmente indagati perché entrambi sono accusati di lesioni personali. Uno di loro è stato anche arrestato nell’immediatezza di fatti ma poi rilasciato e indagato a piede libero. Entrambi hanno riportato ferite a loro volta e hanno ricevuto cure mediche. Uno di loro sabato era ancora ricoverato in ospedale, mentre l'altro era stato curato sul posto dai servizi di emergenza.

Secondo la polizia norvegese, la 21enne, che lavora e studia nel Paese, aveva interrotto il rapporto con l’aggressore lo scorso autunno ma venerdì lui si è ripresentato scagliandosi contro di lei. Ora gli inquirenti stanno esaminando computer e telefoni per scoprire quale sia il movente esatto dell’accoltellamento.

I parenti della 21enne hanno presentato una denuncia alla procura di Roma, competente per i reati commessi contro gli italiani all’estero, che ha apertoun Fascicolo parallelo a quello dei magistrati di Oslo.