Esplosione in ristorante in Cina dopo fuga di gas sventra edificio: almeno 3 morti e oltre 30 feriti Paura in Cina, dove una fuga di gas in un ristorante di Shenyang, capoluogo della provincia del Liaoning, ha provocato una esplosione che ha sventrato un edificio. Si parla di tre morti e di una trentina di feriti, ma il bilancio è provvisorio. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco. Foto e video condivisi in rete mostrano lo scheletro di cemento dello stabile.

A cura di Ida Artiaco

Prima un forte boato, poi un'esplosione che ha letteralmente sventrato un edificio. È successo nelle scorse ore a Shenyang, capoluogo della provincia del Liaoning, nel nordest della Cina, dove una fuga di gas verificatasi all'interno di un ristorante che si trovava in una zona residenziale ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di almeno una trentina. Il bilancio tuttavia è ancora provvisorio, dal momento che le operazioni sono ancora in corso, con 25 mezzi impiegati e oltre un centinaio di vigili del fuoco che stanno scavando tra le macerie. Foto e video ripresi sul luogo dell'incidente, pubblicati da testimoni e diffusi ampiamente dai media statali, mostrano lo scheletro di cemento che è rimasto dello stabile danneggiate. Le finestre degli edifici vicini sono andate in frantumi, i veicoli danneggiati e le strade coperte di detriti.

Dopo l'esplosione, infatti, una nuvola di polvere ha avvolto la strada e detriti sono piovuti dagli edifici, facendo scappare i passanti. Gli inquirenti hanno "determinato in via preliminare che l'esplosione è avvenuta all'interno di un edificio commerciale e residenziale", ha detto l'autorità di risposta alle emergenze del Liaoning in un post sui social media. Shenyang, che ospita oltre 9 milioni di persone, è la capitale della provincia di Liaoning. Le esplosioni di gas sono comuni in Cina a causa dei deboli standard di sicurezza e della scarsa applicazione. Già a giugno, un'esplosione di gas in un mercato della Cina centrale ha ucciso 25 persone e ne ha ferite più di 130.