Esplosione in grattacielo a Mosca, morto Armen Sarkisyan: capo del battaglione ArBat, era ricercato da Kiev È scoppiata una bomba nell'atrio di un grattacielo di Mosca, il complesso residenziale di lusso Scarlet Sails, sulle rive del fiume Moscova. Nell'esplosione sono morti Armen Sarkisyan, leader paramilitare filorusso proveniente dall'Ucraina orientale e la sua guardia del corpo. Altre persone sono rimaste ferite. Sarkisyan, ricercato da Kiev, era fondatore del battaglione ArBat.

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, l'ingresso del grattacielo distrutto dall'esplosione a Mosca; a destra, Armen Sarkisyan, fondatore del battaglione ArBat.

È scoppiata una bomba nell'atrio di un grattacielo di Mosca, il complesso residenziale di lusso Scarlet Sails, sulle rive del fiume Moscova. Nell'esplosione sono morti Armen Sarkisyan, 46 anni, leader paramilitare filorusso proveniente dall'Ucraina orientale, e la sua guardia del corpo Oleg Kasperivoch. Altre persone sono rimaste ferite.

L'agenzia di stampa russa Tass, che cita i servizi di sicurezza, ha riferito che l'esplosione è stata un attacco a Sarkisyan, il capo della federazione di pugilato nel Donetsk occupato dai russi e fondatore del battaglione ArBat. Sarkisyan, ricercato in Ucraina, era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche subito dopo l'esplosione, dove è poi morto a causa delle ferite riportate, mentre la sua guardia del corpo è deceduta sul colpo.

L'esplosione al piano terra di uno dei palazzi delle lussuoso complesso residenziale è avvenuta alle 9.50 (ora locale, ndr) di oggi, lunedì 3 febbraio. L'ordigno era stato piazzato accanto all'ascensore e ha provocato una deflagrazione tale da far crollare parte del soffitto. In quel momento, Sarkisyan si trovava all'ingresso del complesso residenziale con la sua scorta.

Nessun gruppo ha al momento rivendicato l'esplosione, ma i servizi di sicurezza russi l'hanno descritta come un assassinio mirato. Sui social stanno circolando i video dell'atrio distrutto dell'edificio che si trova nella zona nord-occidentale di Mosca: i filmati mostrano l'ingresso gravemente danneggiato, la porta con tutti i vetri rotti.

Secondo quanto si legge sui media ucraini, citati dal Guardian, Kiev aveva emesso un mandato di arresto internazionale per Sarkisyan nel 2014 per le violenze contro i manifestanti pro-UE durante la rivolta di Maidan. I servizi di sicurezza ucraini lo descrivono come un'“autorità criminale” con legami con l'ex presidente Viktor Yanukovych, fuggito in Russia.

Nell'aprile del 2018 era stato fermato in Francia, in seguito a una richiesta di estradizione dell'Ucraina. Ma era stato rilasciato dopo due giorni su cauzione.

L'uomo ha attirato ulteriore attenzione in Russia per aver fondato il battaglione Arbat, una delle tante unità militari irregolari russe che combattono in Ucraina a fianco dell’esercito russo da quando Vladimir Putin ha lanciato la sua "operazione speciale" nel 2022. I servizi di sicurezza ucraini affermano che il gruppo paramilitare combatte nell'Ucraina orientale e nella regione russa di Kursk.

Al momento è stata aperta un'indagine per duplice omicidio, ma se si trovassero prove di un coinvolgimento ucraino, osserva Novaya Gazeta, il fascicolo potrebbe diventare per terrorismo. A dicembre l'Ucraina ha dichiarato di essere l'ideatrice dell'assassinio del tenente generale Igor Kirillov , capo dell'unità di armi chimiche, biologiche e radiologiche dell'esercito, ucciso insieme al suo assistente nell'esplosione di una bomba nascosta in uno scooter elettrico mentre i due uomini uscivano da un edificio in una zona residenziale nel sud-est di Mosca.