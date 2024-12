video suggerito

Il generale Igor Kirillov ucciso con una bomba in un monopattino elettrico: Kiev rivendica l’attentato Il generale russo Igor Kirillov è morto in un attentato a Mosca. L’ordigno esploso nei pressi della sua abitazione era stato piazzato in un monopattino elettrico. Con lui morto anche il suo vice. Kiev rivendica l’attacco. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il generale Igor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, è morto in un attentato a Mosca. Secondo quanto riporta la Tass, il generale sarebbe stato ucciso insieme al suo vice: i due sarebbero stati presi in pieno dall'esplosione di un ordigno piazzato in un monopattino elettrico in viale Ryazansky, nel sud-est di Mosca. L'attacco è stato rivendicato dai servizi di sicurezza dell'Ucraina (Sbu). Secondo quanto riferito da una fonte di sicurezza, "l'eliminazione del capo delle truppe di difesa delle forze armate russe è stata un'operazione speciale dei Servizi ucraini"

Il militare era stato oggetto di sanzioni da parte della Gran Bretagna e degli Stati Uniti per aver probabilmente utilizzato armi chimiche sul campo di battaglia in Ucraina. L'esplosione del motorino avrebbe divelto anche la porta di ingresso di casa di Kirillov, rotto i vetri e danneggiato l'auto del generale. La detonazione sarebbe stata effettuata a distanza, probabilmente perché gli attentatori avevano accesso alla telecamera del complesso residenziale dove Kirillov viveva.

Kirillov era il responsabile delle Forze di difesa nucleare, biologica e chimica (NBC) del paese dall'aprile del 2017. Aveva frequentato la Kostroma Higher Military Command School of Chemical Defence e prima del suo ultimo incarico, aveva ricoperto diversi ruoli nell'esercito russo, in particolare in unità specializzate nel trattamento di materiale pericoloso.

Aveva guidato la Direzione del Capo delle truppe di difesa dalle radiazioni, chimica e biologica. Secondo SBU, la Russia avrebbe utilizzato armi chimiche quasi 5.000 volte sotto la guida di Kirillov. Secondo la Gran Bretagna, Kirillov era anche "un importante portavoce della disinformazione del Cremlino", per il quale avrebbe "diffuso bugie per mascherare il comportamento della Russia".

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che "Kirillov ha sistematicamente denunciato per molti anni i crimini degli anglosassoni, come le provocazioni della Nato con armi chimiche in Siria, le manipolazioni del Regno Unito con sostanze chimiche proibite e le provocazioni a Salisbury e Amesbury". "Non si è nascosto dietro le persone" ha concluso Zakharova.

L'ordigno nel monopattino è stato azionato a distanza: all'interno del veicolo vi erano 300 grammi di materiale esplosivo equivalente al Tnt. Una donna che ha sentito l'esplosione ha raccontato ai media internazionali di aver udito un forte boato. "All'inizio abbiamo pensato che potesse essere stato scaricato del cemento o qualcosa di simile. L'esplosione è stata così forte che non sembrava un cantiere. È stato molto spaventoso".