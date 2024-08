video suggerito

Esplosione davanti a una sinagoga in Francia, ferito poliziotto: indaga la Procura nazionale antiterrorismo Nella mattinata di sabato 24 agosto un poliziotto è rimasto ferito in un'esplosione avvenuta davanti alla sinagoga Beth Yaacov di La Grande-Motte, nel sud della Francia. A causare l'esplosione sarebbero state due auto incendiate, una delle quali conteneva una bombola di gas. La Procura nazionale antiterrorismo ha aperto un'indagine.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, sabato 24 agosto, un poliziotto è rimasto ferito in un'esplosione avvenuta davanti alla sinagoga Beth Yaacov di La Grande-Motte, nel sud della Francia.

A causare l'esplosione sarebbero state due auto incendiate, una delle quali contenente una bombola di gas. Il sindaco della città, Stéphan Rossignol ha riferito la notizia del ferimento dell'agente ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Il ministro degli Interni dimissionario, Gérald Darmanin, in un post su X ha definito l'accaduto come un atto "manifestamente criminale" ed ha aggiunto: "Voglio assicurare ai nostri concittadini ebrei e al Comune il mio pieno sostegno e dire che, su richiesta del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, si stanno mobilitando tutti i mezzi per trovare il colpevole".

Il presunto autore ripreso dalle telecamere di sorveglianza

Un uomo è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza della sinagoga mentre lasciava i locali dopo l'esplosione avvenuta davanti all'edificio religioso. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alle indagini, riportata dai quotidiani esteri, l'uomo aveva con sé bottiglie vuote in mano e una bandiera palestinese intorno alla vita.

Secondo una fonte della gendarmeria, due porte della sinagoga sono state danneggiate dal fuoco. I vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto e hanno allertato la gendarmeria intorno alle 8.30. Il primo ministro Gabriel Attal e il ministro Darmanin hanno annunciato che si recheranno sul posto nel pomeriggio.

La Procura nazionale antiterrorismo apre un'indagine

La Procura nazionale antiterrorismo ha aperto un'indagine per tentato omicidio di matrice terroristica in relazione all'incendio scoppiato questa mattina. Lo ha annunciato la stessa procura, secondo quanto riferisce l'emittente francese Bfm TV.

In merito all'esplosione di questa mattina alla sinagoga di La Grande-Motte il presidente francese Emmanuel Macro in un post su X ha scritto: "Si sta facendo tutto per trovare l'autore di questo atto terroristico e proteggere i luoghi di culto. Un pensiero ai fedeli della sinagoga de La Grande-Motte e a tutti gli ebrei del nostro Paese".

E ha aggiunto: "La lotta all'antisemitismo è una lotta costante, quella della nazione unita".