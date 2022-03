Esperto finanziario russo in diretta tv: “Con le sanzioni farò Babbo Natale e berrò fino alla morte” Il gesto di Alexander Butmanov, esperto finanziario russo che in diretta tv brinda alla morte del mercato azionario: “Farò il Babbo Natale come 25 anni fa”.

Elina Tikhonova, la giornalista della tv russa non è riuscita a credere ai suoi occhi quando ha visto l'esperto finanziario in studio, aprire una bottiglia di acqua frizzante e brindare alla "morte del mercato azionario". Si chiama Alexander Butmanov, esperto finanziario russo, chiamato in studio per conferire e dire la sua sull'effetto delle sanzioni sull'economia del paese che ha invaso l'Ucraina. A quel punto, Butmanov appare sbrigativo e mette in scena la sua azione: "Non ho molto da dire", esordisce mettendo subito in difficoltà la conduttrice che abbozza: "Già, siamo tutti senza parole". Poi il vero colpo da maestro con il brindisi al mercato che sta morendo.

Il gesto dell'esperto

La conduttrice gli lascia la parola incredula e Alexander Butmanov sale in cattedra: "Il caso peggiore possibile: tornerò a fare il Babbo Natale, come 25 anni fa". La giornalista replica: "Ma sarà solo per un anno", ma l'esperto è ormai partito e si abbassa per prendere una bottiglia di acqua minerale:

Scherzi a parte, facciamola finita. Voglio brindare e salutare Sergei Usychenko che già 12, 13 anni brindò alla morte dei mercati azionari. Oggi, bevo acqua frizzante. Caro mercato azionario, siamo stati bene insieme, riposa in pace caro compagno.

Chi è Alexander Butmanov

Alexander Butmanov è il fondatore di un importante fondo algoritmico, DTI Algorithmic, che negozia e opera sui mercati finanziari globali in Russia, negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Il suo riferimento a Sergei Usychenko è molto noto in Russia: l'analista finanziario nel 2008 fece lo stesso durante la crisi finanziaria mondiale, brindando alla morte dei mercati con la vodka in una tazza di caffè. Oggi Usychenko ha lasciato la finanza ed è vice amministratore delegato di una catena di negozi di bricolage, proprio in Ucraina.