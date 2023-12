Escherichia coli nel formaggio: una persona è morta in Scozia. Altre 30 infettate dal batterio killer In Regno Unito un’epidemia di E.Coli ha colpito 30 persone che avrebbero consumato una varietà di formaggio artigianale. Sono state colpite dalla cosiddetta infezione da STEC che può causare diarrea (spesso con sangue), crampi allo stomaco e vomito. Ora arriva la notizia che una di queste è deceduta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Dopo la notizia della 17enne ricoverata nel reparto di terapia intensiva di un ospedale britannico dopo aver contratto un ceppo mortale di E.Coli in un mercatino di Natale, la BBC oggi rende conto che una persona in Scozia è morta proprio a causa del batterio escherichia coli. Avrebbe consumato del formaggio.

Alcuni giorni fa gli esperti sanitari hanno avvertito che alcuni prodotti della gamma Mrs Kirkham potrebbero essere contaminati. Almeno 30 persone sarebbe rimaste infettate in Regno Unito dalla fine di luglio: l'ipotesi è che abbiano consumato una delle quattro varietà di formaggio artigianale Lancashire, richiamate dal mercato per una possibile contaminazione da un ceppo specifico di E.Coli, lo 0145. Hanno tutte tra i sette e gli 81 anni e per alcune si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Ora l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha fatto sapere che una "persona scozzese affetta dall’infezione è morta", pur senza rilasciare dettagli sull'età o sul sesso della vittima, o se fosse affetta da altre patologie.

I 30 casi confermati sarebbero stati colpiti dai ceppi di E. coli, definiti “produttori di Shiga-Tossina” (STEC). L'infezione da STEC può causare diarrea (spesso con sangue), crampi allo stomaco e vomito. Fino al 15% dei casi, può portare allo sviluppo della sindrome emolitico-uremica (SEU), una patologia grave e potenzialmente legate che colpisce prevalentemente i reni e che può provocare la morte.

Nello specifico la la Food Standards Agency (FSA) e l'UKHSA hanno lanciato un'allerta alimentare riguardante i seguenti formaggi:

Mrs Kirkham's Mild & Creamy Lancashire

Mrs Kirkham's Tasty Lancashire

Mrs Kirkham's Mature Lancashire

Mrs Kirkham's Smoked Lancashire

I formaggi della gamma Mrs Kirkham

Amy Douglas, responsabile per le infezioni gastrointestinali e la divisione sicurezza alimentare dell’UKHSA, ha affermato che in caso di potenziale infezione si dovrebbero prendere tutte le precauzioni necessarie. "Se hai diarrea e vomito, puoi adottare misure per evitare di trasmetterla a familiari e amici durante il periodo festivo".

"Lavarsi le mani con acqua calda e sapone e usare prodotti a base di candeggina per pulire le superfici aiuterà a fermare la diffusione delle infezioni. Non preparare cibo per gli altri se hai sintomi o per 48 ore dopo la scomparsa dei sintomi" ha detto ancora.

"Molti di noi viaggeranno per Natale, ma se non stai bene dovresti evitare di vedere le persone negli ospedali e nelle case di cura per evitare di trasmettere l'infezione in questi ambienti", ha aggiunto. "Non tornare al lavoro o a scuola una volta fino a 48 ore dopo la scomparsa dei sintomi".