Esce dalla piscina e viene azzannata, bimba di 4 anni uccisa dal pitbull in Usa: "Erano sempre insieme" La famiglia non sa darsi una spiegazione dell'accaduto. La bimba e il cane avevano sempre giocato insieme negli ultimi due anni e l'animale non aveva mai dato segni di aggressività. Per volontà degli stessi genitori della bimba però il pitbull è stato soppresso.

A cura di Antonio Palma

"Lei e il cane giocavano sempre insieme, è inspiegabile", non si danno pace i famigliari e i genitori di una bambina statunitense di 4 anni azzannata e uccisa dal pitbull di casa nella sua abitazione in California, in Usa. La tragedia mercoledì sera nell'abitazione di famiglia a Visalia. Secondo quanto ricostruito finora, la bimba era in piscina quel giorno e nuotava davanti al papà. Il genitore si è allontanato pochissimi secondi per andare a prendere l'accappatoio ma proprio in quel momento la bimba è uscita e il cane che era lì vicino l'ha aggredita.

La piccola è stata azzannata al braccio e all'ascella riportando ferite gravissime. Polizia e servizi di emergenza medica sono intervenuti poco dopo le 20 di mercoledì presso l'abitazione dopo una chiamata di emergenza dei genitori, che inizialmente volevano portarla in ospedale da soli ma poi si sono resi conto della gravità dei fatti. Il dipartimento di polizia di Visalia ha dichiarato che la bambina è stata trasportata dai paramedici in ospedale, dove è arrivata in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, la bimba è morta poco dopo.

Le indagini della polizia non ha trovato prove di negligenza o illeciti penali e il cane non aveva precedenti di violenza o aggressione, come ha spiegato il portavoce del dipartimento di polizia. Su richiesta della famiglia, il cane comunque è stato portato via dal controllo degli animali e soppresso.

"Lei e il cane erano inseparabili. Giocavano insieme, erano sempre uno accanto all'altro e il cane era sempre super giocoso. Non abbiamo assolutamente idea del perché il cane lo abbia fatto e perché si sia scagliato su di lei in questo modo" ha raccontato la zia della bimba.

I genitori della piccola, amanti degli animali, avevano persino una pagina Facebook dedicata al loro pitbull, che avevano preso due anni fa, e facevano giocare sempre la bimba col cane. Secondo la parente, dopo la tragedia la coppia è rimasta traumatizzata e non ha intenzione di prendere un altro cane perché hanno altri due bambini piccoli.