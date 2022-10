Esce dal dormitorio e sparisce, studentessa trovata morta 6 giorni dopo nello stesso campus Su come e perché Misrach Ewunetie sia arrivata sul posto resta un mistero così come restano ignote le cause di morte della giovane studentessa di Princeton.

A cura di Antonio Palma

Sparita nel nulla mentre si trovava nel campus universitario è stata trovata morta ben sei giorni dopo all’interno dello stesso complesso universitario nonostante giorni di ricerca e appelli. È il giallo che avvolge il caso di Misrach Ewunetie, studentessa modello di 20 anni di Princeton, uno degli atenei più prestigiosi del mondo.

Il corpo senza vita della studentessa è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di giovedì dietro i campi da tennis del campus dove è stato notato quasi per caso da un addetto della struttura. Una zona di solito non frequenta dagli studenti ma comunque nei pressi del campus.

Su come e perché Ewunetie sia arrivata sul posto resta un mistero così come restano ignote le cause di morte della giovane. Molti dubbi potranno essere chiariti solo grazie all’autopsia già disposta dalle autorità locali.

"Un'autopsia del medico legale della contea di Middlesex determinerà la causa e le modalità della morte della signora Ewunetie", hanno spiegato dall'ufficio del procuratore della contea di Mercer in una nota. Sul corpo della ragazza infatti non sono stati riscontrati segni evidenti di ferite che possano far pensare a una aggressione.

"Non c'erano segni evidenti di ferita e la sua morte non sembra di natura sospetta o criminale" hanno spiegato gli inquirenti.

Ewunetie è stata vista per l'ultima volta il 14 ottobre intorno alle 3 del mattino. Una coinquilina infatti ha affermato di aver visto Ewunetie lavarsi i denti a quell’ora venerdì mattina ma di no averla più trovata nell’alloggio poche ore dopo.

L’ultima posizione del suo telefono è stata rintracciata in una residenza fuori dal campus, a circa 30 minuti a piedi dal suo dormitorio, cosa che ha lasciato perplessi i familiari che chiedono di chiarire ogni aspetto della vicenda e l’eventuale coinvolgimento di altre persone

“La morte di Misrach è una tragedia impensabile. I nostri cuori vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai molti altri che l'hanno conosciuta e amata", ha detto il vicepresidente di Princeton, W. Rochelle Calhoun. "Princeton è una comunità molto unita e piangiamo Misrach insieme" ha aggiunto. La scuola ha in programma di ospitare un evento in memoria di Ewunetie, ha detto Calhoun, anche se i dettagli non sono ancora stati resi noti.