Errore tecnico della banca regala soldi ai correntisti, clienti prelevano 40 milioni in poche ore

A cura di Antonio Palma

Un errore tecnico ai sistemi informatici della banca ha regalato milioni di euro ai correntisti e rischiato di affossare un istituto di credito in Etiopia durante lo scorso weekend. Protagonista della storia la più grande banca dell'Etiopia, la Commercial Bank of Ethiopia, che in poche ore si è ritrovata davanti ad almeno 40 milioni di euro in prelievi e trasferimento di denaro. La scoperta del bug infatti è avvenuta solo diverse ore dopo quando la banca ha congelato le transazioni.

La banca ha affermato che sono state effettuate ed elaborate oltre 490mila transazioni illegali sostenendo però che la perdita subita è stata minima rispetto al totale del patrimonio della banca. Secondo il presidente della banca Abe Sano, gran parte del denaro è stato ritirato dagli studenti tra i quali sabato la notizia si è diffusa rapidamente attraverso il tam tam sui social e app di messaggistica. Sabato infatti gli studenti hanno scoperto che avrebbero potuto prelevare più contanti di quelli che avevano sui loro conti ed è partita la corsa la ritiro dei soldi, poi proseguita con trasferimento di denaro su altri conti quando gli atm si sono svuotati.

Inizialmente le file si sono formate davanti ai bancomat dei campus dove si è assistito anche piccoli scontri per accaparrassi i contanti prima dell'arrivo degli agenti di polizia a fermare tutto. La notizia, che si era diffusa in tarda serata, è dilagata a macchia d’olio in nottata quando ci si è accorti che era possibile prelevare grandi somme non solo dagli sportelli bancomat ma anche attraverso l'app della banca e trasferire il denaro altrove.

Visto che più di 38 milioni di persone hanno conti presso la Commercial Bank of Ethiopia, in poche tempo si è arrivati a cifre record, c’è chi parla di 40 milioni di dollari e chi addirittura di cento milioni. La banca dal suo canto non ha fornito cifre ma ha detto che si è verificato "un problema tecnico" durante "le attività di manutenzione e ispezione" e che quindi "ci sono stati tentativi di attacchi informatici, ma la sicurezza informatica della banca non è stata compromessa".

La banca intanto ha avviato una campagna di recupero dei soldi indebitamente prelevati. Le stesse università hanno consigliato agli studenti di restituire il denaro per non essere accusati di un reato penale ma al momento non è chiaro quanto successo abbia ottenuto e quanti soldi siano stati restituiti.