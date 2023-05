Entrano in casa per controllare il gas, trovano il cadavere dell’inquilino: era morto da 6 anni Robert Alton era morto dal 2017. Aveva 70 anni e viveva a Bolton, in Regno Unito. In questo periodo nessuno si è accorto della sua scomparsa. Né i parenti, né i vicini, né il proprietario di casa che continuava a ricevere il pagamento dell’affitto tramite i sussidi sociali.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Il corpo di un uomo è rimasto nel suo appartamento di Bolton, Regno Unito, senza che nessuno si accorgesse della sua scomparsa per sei anni. I suoi resti "scheletrici" sono stati trovati solo dopo che i funzionari dell'alloggio hanno forzato l'ingresso per effettuare un controllo di sicurezza del gas.

Si ritiene che Robert Alton sia morto nel 2017 all'età di 70 anni, ma la sua morte è passata inosservata sia al suo padrone di casa, che ha continuato a ricevere l'affitto automaticamente attraverso l'indennità di alloggio, sia al comune che non ha mai agito di fronte ai crescenti arretrati fiscali dovuti dall'uomo.

Come si legge sul Guardian i funzionari che hanno trovato il corpo di Alton quando sono entrati nell'appartamento, lo scorso marzo, hanno scoperto una pila alta mezzo metro di posta non aperta, cibo con date di scadenza del 2017 e un paio di occhiali da lettura posizionati su una guida Tv del 4 maggio 2017.

Il padrone di casa di Alton si è scusato, ammettendo di non aver mai capito che "qualcosa non andava", mentre il comune di Bolton ha comunicato di aver aperto un'inchiesta interna per capire cosa sia accaduto in questi sei anni. Un'indagine della polizia ha concluso che non c'erano circostanze sospette, mentre un'inchiesta tenutasi questa settimana ha stabilito che non è stato possibile determinare la causa della morte.

Non si tratta purtroppo di un caso isolato. Sono diverse le tragedie della solitudine, anche nel nostro Paese. L'ultimo in ordine di tempo è quella che ha visto vittima il giornalista Pier Attilio Trivulzio, milanese di 83 anni in pensione, trovato cadavere in una casa del quartiere di Sant’Agabio, a Novara, lo scorso marzo: era morto da 7 mesi.