Emergenza incendi in California, le fiamme minacciano le sequoie millenarie dello Yosemite Park Un incendio di grosse dimensioni, ribattezzato Washburn Fire, sta minacciando le sequoie millenarie dello Yosemite Park in California: evacuati i residenti dell’area e i campeggiatori. Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento ma l’ondata di caldo e l’estrema siccità delle ultime settimane rendono difficile controllare le fiamme.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Twitter.

L'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e l'Europa non sta risparmiando neppure gli Stati Uniti. Negli ultimi giorni, in particolare, un grande incendio, ribattezzato col nome di Washburn Fire, sta minacciando le famose e millenarie sequoie dello Yosemite Park, in California.

Le fiamme hanno coinvolto ad ora 6.7 chilometri quadrati di superficie. Domenica scorsa i vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a proteggere dal rogo gli iconici alberi, mentre residenti, per un totale di 1600 persone, e curiosi in campeggio vicino all'area dell'incendio sono stati evacuati. Il parco nazionale è stato chiuso. Il fumo denso ha peggiorato la qualità dell'aria dell'intera regione e oscurato le viste panoramiche del parco.

Il fumo del Washburn Fire, avvertono le autorità, potrebbe avere un impatto sull'aria, e quindi anche sui cittadini, fino all'area di San Francisco, incoraggiando i residenti a rimanere in casa o a chiudere le finestre.

Immagine da Twitter.

L'incendio, iniziato il 7 luglio scorso, minaccia almeno 500 sequoie giganti nel Mariposa Grove, incluso il famoso Grizzly Giant che si pensa abbia circa tremila anni.

Le sequoie giganti dello Yosemite Park sono tra gli alberi più grandi del pianeta. La loro straordinaria longevità li rende anche tra gli esseri viventi più antichi sulla Terra.

Grizzly Giant (Immagine da Wikimedia).

Il dipartimento di Yosemite per la gestione degli incendi ha affermato che sta "proteggendo in modo proattivo" il bosco installando un sistema di irrigazione per aumentare l'umidità intorno agli alberi e rimuovendo potenziali combustibili dal sito.

La causa dell'incendio è ancora in corso di accertamento. I vigili del fuoco affermano che le condizioni climatiche calde e secche stanno rendendo difficile il controllo delle fiamme. Secondo le stime ufficiale, solo quest'anno sono stati spenti oltre 35mila incendi negli Stati Uniti, una cifra ben al di sopra della media.

Di certo, le temperature più calde e le condizioni di siccità estreme causate dai cambiamenti climatici stanno rendendo questi episodi sempre più comuni.