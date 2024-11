video suggerito

Elezioni Usa 2024, come sono andati i referendum sull’aborto: i risultati nei 10 Stati americani Nello stesso giorno delle elezioni che hanno visto la vittoria di Donald Trump, si è votato in dieci stati americani sul tema dell’interruzione di gravidanza: 7 stati su 10 si sono schierati a favore del diritto all’aborto. Emendamenti a favore dei diritti all’aborto sono stati approvati in Arizona, Colorado, Maryland, Montana, Missouri, New York. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

In questa tornata elettorale negli Stati Uniti, che ha decretato la vittoria di Donald Trump per la seconda volta, non si votava solo per eleggere il nuovo presidente. In occasione delle elezioni americane i cittadini sono andati alle urne per rinnovare il Congresso e in dieci stati hanno votato anche per un referendum sul tema dell'aborto, per inserire il diritto all'interruzione di gravidanza nelle Costituzioni statali: si è votato in Arizona, Colorado Florida, New York, Maryland, Missouri, Montana, Nevada, Nebraska, South Dakota.

In sette stati su dieci gli elettori si sono schierati a favore del diritto all'aborto: stiamo parlando di Arizona, Colorado, New York, Maryland, Missouri, Montana e Nevada. Negli stati di New York, Colorado e Maryland, dove l'aborto è legale, le misure manterranno l'attuale legislazione in vigore. La Florida ha invece bocciato il referendum che prevedeva l'estensione del periodo di aborto e lo stesso ha fatto il Sud Dakota.

Con l'approvazione di questi emendamenti c'era l'opportunità di eliminare i divieti introdotti dopo la decisione del 2022 della Corte Suprema. Da quando la sentenza Roe vs Wade è stata annullata, sette stati hanno svolto dei referendum e i sostenitori del diritto all'aborto li hanno vinti tutti. Vediamo qual è la situazione, stato per stato.

Florida

È fallito il referendum in Florida. Gli elettori dello stato hanno respinto una proposta che avrebbe vietato di introdurre vincoli all'interruzione di gravidanza prima della 24ma settimana. Per essere approvata, la proposta richiedeva il sostegno del 60 per cento degli elettori votanti.

Arizona

Gli elettori dell'Arizona hanno approvato un emendamento alla Costituzione statale che tutela il diritto all'aborto nello Stato fino al momento in cui il feto diventa in grado di sopravvivere autonomamente all'esterno del grembo materno. L'emendamento stabilisce che ogni individuo ha il diritto fondamentale all'aborto, e che lo Stato dell'Arizona non può interferire in alcun modo fino a quando il feto è in grado di sopravvivere al di fuori del ventre materno, attorno alla 24ma settimana di gravidanza. L'approvazione dell'emendamento boccia di fatto la legge attualmente in vigore nello Stato, che vieta l'aborto oltre la 15ma settimana di gravidanza.

Maryland

Un emendamento a favore del diritto all'aborto è stato approvato anche in Maryland. I legislatori hanno messo a punto una misura che modifica la costituzione statale per confermare il "diritto alla libertà riproduttiva, incluso ma non limitato alla capacità di prendere e attuare decisioni per prevenire, continuare o porre fine alla gravidanza dell'individuo". Attualmente non esiste un limite gestazionale al diritto all'aborto nello stato.

Montana

Gli elettori del Montana hanno scelto di proteggere il diritto all'aborto nella costituzione del loro stato. L'iniziativa referendaria ha cercato di sancire una sentenza della Corte Suprema del Montana del 1999 che affermava che il diritto costituzionale alla privacy protegge il diritto a un aborto pre-vitale da parte di un fornitore scelto dalla paziente.

Missouri

Gli elettori del Missouri, primo stato a rendere illegale l'aborto dopo Roe vs Wade, hanno approvato un emendamento costituzionale che protegge il diritto all'interruzione di gravidanza. La petizione di iniziativa popolare legalizzerà l'aborto fino a 24 settimane.

Colorado

Anche il Colorado ha approvato una misura referendaria per sancire i diritti all'aborto nella costituzione dello stato. La misura, che doveva ottenere il 55% dei voti per essere approvata, impedisce al governo dello stato del Colorado di negare, impedire o discriminare il "diritto all'aborto" delle persone. Attualmente non esiste alcun limite gestazionale al diritto all'aborto nel Colorado, che è diventato un rifugio per le persone in fuga dai divieti di aborto. Anche altri 10 stati voteranno sulle misure referendarie sull'aborto.

New York

Lo stato ha approvato misure per ampliare le protezioni per i diritti all'aborto: è stato approvato un emendamento che vieta la discriminazione sulla base degli "esiti della gravidanza".

Nevada

Gli elettori del Nevada hanno approvato una domanda di voto che preparerà il terreno per proteggere ulteriormente i diritti all'aborto nello stato: la consultazione ha sancito il diritto all'aborto nella costituzione dello stato, ma gli elettori dovranno approvarla di nuovo nel 2026. Gli aborti sono già accessibili nello stato fino a 24 settimane di gravidanza, con eccezioni per proteggere la vita o la salute di una madre.

South Dakota

Il quesito referendario sull'aborto non è stato approvato invece in South Dakota. La misura nello stato avrebbe ripristinato le tutele della Roe v Wade, la misura rovesciata dalla Corte suprema due anni fa. È stata respinta dal 61% degli elettori, mentre il 39% ha votato a favore.