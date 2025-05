video suggerito

Elezioni in Albania 2025, i risultati dello spoglio: Edi Rama verso la maggioranza assoluta Il premier uscente Edi Rama si avvia verso la vittoria alle elezioni politiche in Albania. Secondo i primi risultati il Partito socialista ha conquistato il 52% dei voti, mentre l Partito Democratico, la coalizione di centrodestra che si trova all'opposizione, ha ottenuto il 34,3%. L'affluenza è in calo al 42%.

A cura di Giulia Casula

Alle elezioni politiche in Albania si profila la vittoria del premier uscente Edi Rama, che si avvia verso il quarto mandato consecutivo. Mentre prosegue lo spoglio delle schede, con circa un quarto dei voti scrutinati, i primi risultati mostrano il Partito Socialista di Rama oltre la maggioranza, al 52,7%, mentre l'opposizione, il Partito Democratico di Sali Berisha conquista il 34,3%.

Per i socialisti del premier albanese dunque, si prevede una schiacciante vittoria. Stando a questi numeri, lo schieramento guidato da Rama, alla guida del Paese dal 2013, otterrebbe 83 dei 140 seggi di cui è composto il parlamento albanese, ovvero 9 in più di quelli attuali. In questo modo, Rama avrebbe la maggioranza assoluta per formare un governo, dopo tre mandati consecutivi alla guida del paese.

La coalizione di centrodestra, all'opposizione, guidata dall'ex presidente della Repubblica e due volte premier, Sali Berisha, si fermerebbe a 51 seggi, 12 in meno rispetto agli attuali. Gli altri tre seggi invece, sono stati condivisi tra le altre forze politiche: secondo i dati dell'Albanian Post, il Partito socialdemocratico ha guadagnato il 3,7%, seguito dalla coalizione Iniziativa Albania con il 3,4% dei voti, dal partito dell'Opportunità (Mundesia) di Agron Shehaj, che ha totalizzato il 2,6% delle preferenze. In ultimo, il Movimento Insieme si è fermato all'1,2% assieme alla coalizione euroatlantica di Lulzim Basha, che ha raccolto appena l'1%:

L'affluenza, invece, risulta in calo. Alle urne si è recato il 42,16% degli aventi diritto, il 4% in meno rispetto all'ultima consultazione elettorale, quattro anni fa.

I risultati non sono ancora definitivi ma ormai il quarto mandato di Rama appare confermato. Già i primi exit poll avevano anticipato la vittoria del premier uscente, in linea con i numerosi sondaggi condotti nell'ultimo mese, che avevano sempre dato il premier favorito. Lo stesso Rama, a pochi giorni dal voto aveva pubblicamente scommesso sul fatto che il Partito socialista avrebbe ottenuto tra i 78 e gli 88 seggi alle parlamentari, conquistando così la maggioranza assoluta.

In questi mesi, la campagna elettorale di Rama si è concentrata soprattutto sull'integrazione europea, con la promessa di una piena adesione dell'Albania all'Ue entro il 2030. Dopo aver ottenuto lo status di candidato nel 2014, nel 2020 il Paese ha ricevuto il via libera per l'apertura dei negoziati con Bruxelles che sono partiti ufficialmente solo due anni dopo. Allo stato attuale, diversi dei capitoli vincolanti per l'ingresso nell'Ue, che riguardano lo stato di diritto e alla democrazia, necessitano ancora di ulteriori sforzi da parte del governo albanese per rientrare negli standard europei.