Egitto, vasto incendio nella centrale di polizia di Ismailia: decine di persone ferite Un violento rogo è divampato nella centrale di polizia della città egiziana di Ismailia alle prime luci dell’alba di lunedì 2 ottobre. Almeno 38 persone sono rimaste ferite. Al momento non ci sarebbero vittime ma gli ospedali restano in allerta. Non sono ancora state chiarite le cause del rogo, avviata un’indagine.

Un vasto incendio è esploso in una stazione di polizia nella città egiziana di Ismailia alle prime luci dell'alba di lunedì 2 ottobre, causando almeno 38 feriti. Le fiamme sono state contenute dopo ore di lavoro da parte di soccorritori, hanno riferito i media statali. Al momento non ci sarebbero vittime ma gli ospedali restano in allerta, come riporta Al Jazeera.

La città in cui sono divampate le fiamme si trova a circa 25 chilometri a Nord-est del Cairo. Le cause dell'incendio scoppiato nel quartier generale delle forze dell'ordine di Ismailia non sono ancora state chiarite. I video pubblicati sui social media mostrano il fuoco divorare l'intero edificio. La facciata frontale dell'edificio sarebbe collassata. Il ministero della Salute ha inviato sulla scena circa 50 ambulanze, raggiunte dai servizi militari dell'esercito e da due aerei per spegnere le fiamme.

Il ministro dell'Interno Mahmoud Tawfiq, competente anche per tutto ciò che riguarda le forze di polizia, si è immediatamente recato sul posto e ha fatto sapere di aver già istituito una commissione per scoprire l'origine dell'incendio. Hossam Abdel-Ghaffar, un portavoce del ministero, in un comunicato ha fatto sapere che 12 feriti sono stati medicati sul posto mentre 26 sono stati portati in ospedale. Di questi, 24 hanno riportato difficoltà respiratorie, due sono invece rimaste ustionate. Sette persone sono state curate e dimesse, ha aggiunto.

Come ricordano diversi quotidiani, questi eventi sono davvero comuni nel Paese, dove molti edifici sono fatiscenti e difficilmente interessati da interventi di manutenzione. Nell'agosto 2022 un incendio causato da un cortocircuito in una chiesa del Cairo ha ucciso 41 fedeli, portando molte persone a richiedere un intervento sulle infrastrutture locali. A marzo 2021 invece 20 persone sono morte in un rogo scoppiato in una fabbrica tessile nella capitale, e nel 2020 le fiamme divampate in due diversi ospedali hanno provocato la morte di 14 persone.