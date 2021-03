Un cimitero di animali da compagnia: è la sensazionale scoperta fatta durante uno scavo archeologico a Berenice, in Egitto. Il sito, risalente al primo secolo dopo Cristo, è venuto alla luce tra le dune a nord-ovest dell'importante porto antico sul Mar Rosso, che vide un fiorente traffico con navi provenienti dall'Africa orientale, dall'Europa e dall'India. Gli archeologi hanno trovato 585 sepolture soprattutto di gatti, ma anche di cani e scimmie macaco. La scoperta è stata pubblicata da un team guidato dalla professoressa Marta Osypinska, archeozoologa dell'Accademia Polacca delle Scienze, sulla rivista "World Archaeology".

La scoperta del cimitero è stata descritta dagli archeologi come estremamente importante: nessun animale è stato trovato mummificato e tra di loro non sono stati trovati resti umani, elemento che dimostra come si fosse trattato di un luogo dedicato esclusivamente agli animali, che sarebbero stati sepolti con una dignità pari a quella delle persone. Ognuno infatti fu interrato in una tomba singola e in una posizione che rimanda al sonno. La maggioranza dei gatti e dei cani indossava collari con ornamenti in stoffa, vetro, ceramica o conchiglie.

La professoressa Marta Osypinska ha sottolineato come nell'antico Egitto gli animali avessero un posto speciale in società, sebbene pensare a loro nel modo in cui pensiamo agli animali domestici oggi potrebbe non essere del tutto corretto. Questi animali da compagnia probabilmente infatti svolsero un ruolo più utilitaristico rispetto quelli odierni. Tuttavia non ci sono dubbi che furono "decisamente trattati bene" dopo la morte. Nel cimitero di Berenice i gatti vennero seppelliti, spiega Osypinska, con oggetti artigianali in ceramica e, in funzione protettiva, ornamenti come collane di perline fatte di pietra, vetro, maiolica e conchiglia.