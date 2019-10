Un esemplare di pastore lega addestrato appositamente dalle forze speciali statunitensi e preparato alle più pericolose operazioni militari in teatro di guerra. Stiamo parlando del cane soldato che nei giorni scorsi ha stanato e rincorso il leader dell'Isis Al Baghdadi prima che questi si facesse saltare in aria in un tunnel in cui si era rifugiato con fedelissimi e alcuni parenti nel nord della Siria. A rivelare la sua storia è stato lo stesso Presidente statunitense Donald Trump che su twitter gli ha reso gli onori decidendo di rendere pubblica una sua foto. A parlare dell'impresa dell'animale, tra l'altro unico ferito tra gli americani nel blitz, era stato lo stesso Presidente subito dopo l'annuncio della morte di Abu Bakr al Baghdadi ricostruendo con dovizia di particolari la rischiosissima operazione che ha portato all'individuazione dell'autoproclamato Califfo.

"Abbiamo declassificato una foto (il nome resta segreto) del meraviglioso cane che ha fatto un Grande Lavoro nel catturare e uccidere il leader dell'ISIS, Abu Bakr al Baghdadi!" ha scritto su twitter il numero uno della Casa Bianca mostrando una foto in posa del cane con tanto di cintura militare in dotazione. "Un cane bellissimo, di grande talento, è stato ferito e lo abbiamo riportato indietro" aveva già spiegato lo stesso Trump in conferenza stampa parlando di lui. Dopo l'operazione il cane è stato subito assistito dai militari Usa e portato via per le cure e si è già ristabilito.

Il cane è rimasto "leggermente ferito" si è "completamente ristabilito" ha spiegato anche il capo di stato maggiore della difesa Usa, il generale Mark Milley, ammettendo che il cane ha reso "servizi incredibili" all'esercito e alla nazione ma la sua identità deve essere "protetta" e per questo non saranno rivelati nome ed età. Secondo indiscrezioni però si tratterebbe di una femmina di Malinois Belga di Nome Conan, la stessa razza che ha preso parte all'operazione contro il leader di Al Qaeda Osama bin Laden nel 2011.