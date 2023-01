Durante funerale in chiesa spuntano ballerine e musica: “Voleva lasciare il mondo come ha vissuto” A scegliere il particolarissimo stile della cerimonia funebre è stata la stessa defunta prima di morire, riempiendo di sorprese l’evento come un ballo flash-mob sulle note di Another One Bites the Dust, dei Queen.

A cura di Antonio Palma

Una bara con dei fiori posta sotto una grande croce e familiari amici seduti tra i banchi della chiesa a per darle l’ultimo saluto, poi all’improvviso un gruppo di donne che si alzano, ballano e cantano sulle musiche dei Queen davanti alla bara.

È la singolare scena che si sono trovati davanti i partecipanti ai funerali di Sandie Wood, una 65enne britannica di Bristol che così ha deciso di salutare il mondo dopo la sua dipartita.

A scegliere il particolarissimo stile della cerimonia funebre, infatti, è stata la stessa defunta prima di morire, riempiendo di sorprese l’evento come un ballo flash-mob sulle note di Another One Bites the Dust, dei Queen.

Leggi anche A Parigi attivisti per il clima lanciano vernice arancione contro l'ingresso della sede del governo

A raccontare la sua storia è la Bbc, rivelando la sorpresa dei molti presenti ai funerali davanti alla scena. Con l'aiuto dei suoi amici più stretti, infatti, la 65enne ha organizzato una serie di sorprese per il suo funerale proprio con l’intenzione di meravigliare i partecipanti in modo che "non dimenticassero mai il modo in cui è andata via", come hanno spiegato gli amici.

Durante la cerimonia, infatti, quattro ballerinie di un gruppo di cabaret locale si sono sedute tra i banchi per oltre metà del tempo prima di saltare fuori ed esibirsi davanti a prete e gli altri presenti.

Non solo, la cerimonia organizzata dalla stessa donna, deceduta per un cancro, ha previsto anche il coinvolgimento dei presenti con applausi a tempo di musica e all'interno della carrozza funebre una serie di scarpe col tacco alto e borsette.

Un funerale decisamente eccentrico ma del tutto in linea con una persona che "viveva fuori dagli schemi", come spiegano gli amici.

"Voleva che tutti ricordassero il suo funerale, ma non per motivi tristi", ha dichiarato un’amica, concludendo: “Era unica nel suo genere, quindi ha lasciato questo mondo come lo viveva".