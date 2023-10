Dramma sulla nave da crociera, uomo cade in mare e sparisce nel nulla: nessuna traccia La nave da crociera, salpata da Amburgo in Germania e diretta a La Coruna, in Spagna, ha segnalato alle autorità inglesi la caduta in mare di un membro dell’equipaggio. Le ricerche sono andate avanti per ore ma senza esito e sono state infine interrotte.

A cura di Antonio Palma

Tragedia a bordo della nave da crociera AIDAperla dove un uomo è caduto in mare durante la navigazione ed è sparito nel nulla senza lasciare tracce. Si tratterebbe di un membro dell'equipaggio. Il terribile episodio domenica mattina nel Canale della Manica, al largo del Regno Unito, dove sono scattate subito le ricerche, andate avanti per tutta la giornata ma purtroppo senza nessun esito.

L’allarme è scattato intorno alle 8 di domenica quando la nave da crociera battente bandiera italiana, salpata da Amburgo in Germania e diretta a La Coruna, in Spagna, ha segnalato alle autorità inglesi la possibile caduta in mare di un membro dell’equipaggio. Sul posto indicato sono subito confluite numerose unità inglesi di soccorso e ricerca.

Mobilitate unità navali e aeree di Guardia costiera e marina militare. Motovedette, elicotteri e aereo hanno scandagliato la zona alla ricerca del disperso insieme ad unità della stessa nave da crociera ma purtroppo senza alcun risultato. L’area indicata, al largo di Ramsgate, è stata ispezionata alla ricerca di segnali dello scomparso fino a sera. Alla fine le ricerche però purtroppo sono state interrotte e la nave ha ripreso la navigazione sulla rotta prevista.

"Il capitano e l'equipaggio di AIDAperla hanno immediatamente avviato tutte le necessarie misure di soccorso e salvataggio in stretto coordinamento con le autorità locali. La perquisizione a bordo ha confermato la scomparsa di un membro dell'equipaggio di sesso maschile. La nave è stata immediatamente fermata e riportata nel luogo in cui si ritiene fosse avvenuto l'incidente dove ha preso parte alle ricerche” ha affermato la compagnia di navigazione, aggiungendo che i pensieri sono ora "alla famiglia della persona scomparsa e ai suoi colleghi".

La nave, partita da Amburgo il 20 ottobre diretta a La Coruna, in Spagna, ha in programma scali a Vigo, sempre in Spagna, poi a Lanzarote e Fuerteventura nelle Isole Canarie, prima di arrivare alla destinazione finale di Las Palmas il 29 ottobre.