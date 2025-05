video suggerito

Donna uccisa con un’ascia all’università di Varsavia, arrestato un 22enne: chi è il sospetto killer Nella prima serata di mercoledì un giovane di 22 anni ha decapitato una donna e ha provocato un ferito all’Università di Varsavia: il killer è uno studente polacco. Cosa sappiamo del brutale omicidio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come in un vero e proprio film dell'orrore: ieri sera, all'università di Varsavia, un uomo di 22 anni ha barbaramente ucciso una donna 53enne servendosi di un'ascia. L'assassino, arrestato dalla polizia, è uno studente polacco al terzo anno di giurisprudenza, che ha assalito la vittima, membro dello staff dell'istituto, nell'edificio principale del campus.

Inoltre, il killer ha ferito gravemente una guardia di sicurezza di 39 anni, che ha provato a sventare l'omicidio. Secondo le ricostruzioni, il 22enne di Gdynia sarebbe entrato nello stabile alle 18:30 locali e, dopo l'uccisione, si sarebbe rifugiato nella sala di lettura Auditorium Maximum. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato a questo gesto. "In base alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, è difficile spiegare quali fossero i reali moventi del killer" ha affermato ai media locali il Portavoce della Procura distrettuale di Varsavia Piotr Antoni Skiba.

Non lontano dalla scena del delitto era il Ministro della Giustizia polacca Adam Bodnar, che stava partecipando a una tavola rotonda nella medesima università. Sembrerebbe che egli sia stato informato dell'accaduto dagli ufficiali della protezione di Stato e che non abbia assistito all'attacco. Nonostante ciò, Bodnar ha voluto ringraziare con post pubblicato su X uno dei suoi ufficiali per esser subito accorso ad aiutare la guardia ferita.

Leggi anche Arrestato il killer della strage di Uppsala: è un ragazzo di 16 anni scappato in scooter

"Esprimiamo il nostro profondo dolore e le nostra più sentita vicinanza alla famiglia e ai suoi cari" ha dichiarato il rettore dell'Università di Varsavia Alojzi Nowak. Oggi l'ateneo ha sospeso le lezioni per tutta la giornata, ufficializzando il lutto nazionale. Inoltre, venerdì e sabato, l'istituto avrebbe dovuto celebrare il suo festival musicale annuale "Juwenalia", ma l'evento è stato cancellato.

Ad esprimere il suo disgusto per la vicenda è stato il sindaco della capitale e candidato alle elezioni presidenziali Rafal Trzaskowski, il quale ha descritto l'accaduto parlando di "crimine macabro" e ha affermato: "Questo brutale attacco deve essere punito severamente".