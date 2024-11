Donna litiga con il vicino e scompare in Francia: cadavere ritrovato in una valigia con il volto fracassato

Il cadavere di una donna di 81 anni è stato trovato dentro una valigia in una foresta vicino a Blois, comune francese del dipartimento del Loir-et-Cher, in Francia. La donna era scomparsa pochi giorni fa. La polizia ha arrestato un vicino con cui l’81enne aveva avuto una lite prima di sparire. Aperta un’indagine per omicidio volontario.