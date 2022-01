Donna chiede di comprare bimbo in coda al supermercato e minaccia la madre: “Sarà mio” La 49enne si è avvicinata alla madre del bimbo che era in coda alla cassa di un punto vendita Walmart in Texas offrendole 250mila dollari. Al rifiuto ha seguito la donna fino al parcheggio.

A cura di Antonio Palma

In coda alla cassa del supermercato, ha attaccato bottone con una donna con figlio che era davanti a lei ma, dopo i complimenti al piccolo, ha chiesto di poterlo acquistare e davanti all’ovvio rifiuto della madre l’ha anche minacciata affermando che lo avrebbe preso ad ogni costo. Per questo una donna statunitense, Rebecca Lanette Taylor, è stata arrestata la scorsa settimana dagli agenti del dipartimento di polizia di Crockett, nello stato del Texas. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il cui rapporto è stato visionato dal sito di notizie locale The Messenger, tutto è iniziato quando la 49enne si è avvicinata alla madre del bimbo che era in coda alla cassa di un punto vendita Walmart facendo degli apprezzamenti sul piccolo.

La donna avrebbe affermato che le piacevano i "capelli biondi e gli occhi azzurri" del bimbo di appena un anno e poco dopo avrebbe detto di essere disposta a pagare anche 250mila dollari in contanti per averlo. Non solo avrebbe affermato di avere i soldi in auto e che aspettava di acquistare un bambino "da molto tempo". Affermazioni che la madre del piccolo ha preso come una battuta rispondendo che nessuna somma di denaro sarebbe bastata. A questo punto però la 49enne ha iniziato ad essere sempre più insistente e, insieme ad un’altra donna che era con lei, avrebbe iniziato a chiamare il bimbo per nome. La mamma quindi si è allontanata e ha atteso che le due donne uscissero dal negozio ma, secondo la polizia, è stata avvicinata di nuovo mentre cercava di raggiungere la sua macchina.

Nel parcheggio sarebbero avvenute le minacce che hanno fatto scattare la denuncia. "Una volta nel parcheggio Taylor ha iniziato a urlare contro la mamma, dicendo che se non avesse preso i 250mila dollari lei le avrebbe sborsato mezzo milione perché voleva il bimbo e lo avrebbe preso", affermava il rapporto della polizia. Le urla sarebbero proseguite per diversi minuti mentre la mamma era rinchiusa in auto, poi la 49enne si è allontanata in auto. Dopo la denuncia, la polizia ha esaminato i filmati di video sorveglianza, trovando un riscontro alle affermazioni della mamma. Raggiunta a casa sua, la 49enne ha mandato via in malo modo gli agenti che alla fine hanno ottenuto un mandato di arresto eseguito martedì scorso. Per lei stabilita una cauzione di 50mila dollari che è stata pagata giovedì quando la donna è tornata in libertà in attesa del processo