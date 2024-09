video suggerito

Donald Trump dice no al secondo dibattito in tv con Kamala Harris: "Ho già vinto, non serve una rivincita" Donald Trump ha annunciato durante un comizio in Arizona che non ci sarà nessun ulteriore duello in tv con Kamala Harris dopo il dibattito di martedì: "Quando un pugile perde un combattimento, le prime parole che escono dalla sua bocca sono: 'Voglio una rivincita'. Ma io ho già vinto".

A cura di Ida Artiaco

Mentre gli analisti di tutto il mondo stanno ancora commentando il dibattito che martedì 10 settembre ha tenuto incollati davanti alla tv milioni di americani, Donald Trump ha fatto sapere che non ci sarà nessun ulteriore confronto televisivo con Kamala Harris, segnando un punto importante della campagna elettorale per le elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre.

"Non ci sarà nessun terzo dibattito", ha scritto il tycoon, includendo nel conteggio anche il faccia a faccia con Joe Biden avvenuto a giugno negli studi della CNN. Il motivo è presto detto: "Quando un pugile perde un combattimento, le prime parole che escono dalla sua bocca sono: ‘Voglio una rivincita‘. I sondaggi mostrano chiaramente che martedì sera ho vinto il dibattito contro la compagna Kamala Harris, la candidata della sinistra radicale", ha attaccato l'ex inquilino della Casa Bianca durante un comizio elettorale in Arizona.

In realtà, la maggior parte dei sondaggi ha dato per vincitrice del confronto tv tra i due candidati, tenutosi a Philadelphia, proprio Kamala Harris e non Trump. Secondo l'ultima rilevazione Reuters-Ipsos, la vicepresidente è in vantaggio sul tycoon con il 47% delle preferenze contro il 42%. La crescita di cinque punti è superiore a quella di quattro registrata nell'ultima rilevazione del 21-28 agosto. Per quanto riguarda il dibattito nello specifico, per il 53% degli interpellati, inoltre, Harris ha vinto il dibattito, mentre per il 24% il vincitore è Trump. Basti pensare che secondo il New York Times la campagna di Harris ha raccolto 47 milioni di dollari nelle 24 ore successive al duello tv, complice probabilmente anche l'endorsement della pop star Taylor Swift.

Stando a quanto scrive la CNN, tra le varie motivazioni alla base della scelta del tycoon potrebbe esserci il fatto che non gradisca ripetere una resa dei conti sul piccolo schermo in cui è apparso secondo molti analisti impreparato e poco concentrato e ha sprecato una importante possibilità di sconfiggere la sua avversaria in vista di un'elezione che si preannuncia al cardiopalma. Per cui l'ex presidente potrebbe aver ragione a mitigare il rischio.