Docente universitaria colombiana licenziata per essersi scattata foto in bikini

A cura di Davide Falcioni

Yeimmy Ilias Isaza, docente universitaria colombiana, è stata licenziata per essersi scattata delle fotografie in bikini, considerati dalle autorità scolastiche "inappropriati".

La donna ama mostrare su Instagram, nel suo profilo privato, le sue forme e a quanto pare i suoi scatti sono molto apprezzati, visto che può contare su più di 390mila follower. Le foto sono spesso in bikini, in abiti da sera o in intimo e sono considerate eccessivamente provocatorie e inappropriate dai dirigenti dell'università di Barranquilla.

In molti sul web hanno contestato la decisione dell'ateneo di licenziare la docente ricordando che ciò che si indossa nel privato non dovrebbe avere conseguenze, almeno in teoria, sul posto di lavoro.

Dopo essere stata licenziata, Yeimmy Ilias Isaza ha trovato un nuovo impiego, sempre come docente, ma in un altro istituto. Non solo. Grazie alle polemiche scaturite dai suoi scatti in bikini e alla forte attenzione mediatica che il caso ha suscitato, la prof ha guadagnato ancora più follower sui social, in particolare su Instagram, dove continua a pubblicare foto dai contenuti leggeri e provocanti. "Non si tratta solo di credere in te, si tratta di lavorare su di te", ha scritto Isaza sotto una foto in cui è ritratta in un abito sexy.

Un episodio simile accadde qualche anno in Italia, a Pordenone, dove una professoressa fu sospesa per sei mesi dopo la diffusione di un suo video a una fiera dell'eros a Berlino. La donna ha sempre rivendicato la sua correttezza e comportamenti consoni a scuola, rimarcando che vi sono differenze significative tra la sfera privata e quella professionale.