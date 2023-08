Discount tedesco sta facendo pagare di più i cibi che hanno un alto costo climatico: ecco quali sono Avvalendosi della consulenza di studiosi di due università per una settimana la catena di supermercati Penny sta aumentando in prezzi di alcuni prodotti che hanno un alto impatto sul clima e la salute umana.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cambiamenti climatici ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Penny, uno dei più popolari discount tedeschi, ha deciso aumentare i prezzi di una selezione di nove prodotti, applicando loro il costo "reale", quello che dovrebbero avere considerando l'impatto sulla salute delle persone e quella dell'ambiente. Il test ha una durata di una settimana e riguarda prevalentemente latticini e carne, che saranno prezzati secondo quello che gli esperti di due università hanno stimato dovrebbe essere il loro vero valore in relazione agli effetti su suolo, utilizzo di acqua, clima e impatto sulla salute umana.

"Wahre Kosten" – questo il nome della campagna, la cui traduzione letterale è per l'appunto "Costi reali" – ha visto il prezzo dei wurstel salire da 3,19 euro a 6,01 euro, la mozzarella aumentare del 74% e lo yogurt alla frutta del 31%, da 1,19 euro a 1,56 euro. L'ammontare dei rincari è stato calcolato grazie alla collaborazione con accademici dell'Istituto di tecnologia di Norimberga e dell'Università di Greifswald. la campagna di Penny è stata ideata dalla convinzione che i cartellini dei prezzi esposti nei supermercati non riflettano in alcun modo i veri costi ambientali o sanitari a lungo termine generati dalla produzione di alcuni alimenti.

I cibi che hanno un alto costo per clima e salute umana

Nell'elenco dei prodotti i cui prezzi sono stati ritoccati al rialzo ci sono formaggi e altri latticini, carni lavorate (come le salsicce, i salami e i wurstel), ma anche prodotti vegani sostituti della carne, ad esempio le cotolette veg (a cui è stato applicato un moderato aumento del 5%). Il rincaro più sensibile è stato quello del formaggio maasdamer, che è aumentato del 94% a 4,84 euro. Per quanto riguarda i latticini, in generale gli scienziati hanno stimato costi nascosti pari a 85 centesimi per le emissioni dannose per il clima causate da metano e CO2, ma anche 76 centesimi per i danni al suolo provocati dall agricoltura intensiva e dalla produzione di mangimi per animali, 63 centesimi per le conseguenze dei pesticidi utilizzati, compreso il loro impatto sulla salute degli agricoltori, e 10 centesimi per l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto all'uso di fertilizzanti.

Leggi anche I movimenti per il clima in campeggio, per preparare un autunno di disobbedienza civile e manifestazioni

Penny ha spiegato che donerà i proventi ricavati dalle vendite dei prodotti i cui prezzi sono stati aumentati all'ente di beneficenza Zukunftsbauer e a Future Farmer, associazione che sostiene le aziende agricole a conduzione familiare nelle regioni alpine. "Desideriamo creare consapevolezza sui costi ambientali nascosti dei generi alimentari", ha dichiarato ai media tedeschi il direttore operativo di Penny, Stefan Görges. "Dobbiamo diffondere lo scomodo messaggio che i prezzi dei nostri prodotti alimentari accumulati lungo la catena di approvvigionamento non riflettono in alcun modo i costi ambientali".