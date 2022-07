Dimissioni Boris Johnson, oggi il discorso del premier alla nazione in diretta alle 13 Le ultime notizie dalla Gran Bretagna: Boris Johnson parlerà alle 13 alla nazione e dovrebbe ufficializzare le dimissioni da leader conservatore anticipate questa mattina dalla BBC. In autunno, invece, dovrebbe lasciare anche Downing Street.

A cura di Annalisa Girardi

Dovrebbe parlare a momenti per ufficializzare le dimissioni da leader Tory: Boris Johnson, dopo i passi indietro in massa degli ultimi giorni nel suo partito, ha ceduto e si prepara anche a lasciare l'incarico da primo ministro. Lo hanno riportato questa mattina diversi media inglesi, tra cui la BBC. L'addio non sarà immediato: Downing Street non dovrebbe avere infatti un nuovo inquilino almeno fino all'autunno e in estate il partito conservatore dovrebbe fare le primarie per nominare un nuovo leader in estate. Un'opzione di cui però i leader laburisti non sono contenti e insistono perché Johnson lasci subito. Secondo una giornalista di ITV Johnson avrebbe già parlato anche con la Regina Elisabetta, la BBC deve ancora confermarlo.

Le cause delle dimissioni, dallo scandalo Pincher al Partygate

Le dimissioni sono arrivate dopo una serie di scandali che hanno travolto il governo in pieno, a partire dal suo primo ministro, e nelle ultime ore (con sempre più pezzi da novanta che lo abbandonavano) era ormai chiaro che l'esecutivo avesse le ore contate. L'ultimo terremoto è stato quello legato al caso di Christopher Pincher, il vice chief whip, cioè il responsabile parlamentare del gruppo dei conservatori. Pincher aveva lasciato il proprio incarico già lo scorso 30 maggio, dopo essere stato accusato di aver molestato due giovani attivisti conservatori, mentre era ubriaco una sera in un club di Londra. Una vicenda che ha colpito in pieno anche Johnson che, da premier, sarebbe stato perfettamente a conoscenza di comportamenti simili da parte di Pincher. Nonostante tutto gli avrebbe comunque affidato l'incarico. In un primo momento, quando è scoppiato lo scandalo, ha detto di non sapere nulla rispetto alle accuse: poi ha però ritrattato, dicendo di essersene semplicemente dimenticato.

Ma questo non è stato l'unico l'unico caso per Johnson. C'è ovviamente anche quello del Partygate, che lo ha coinvolto in prima persona e per il quale ha rischiato un voto di sfiducia. La vicenda era esplosa quando i media britannici avevano pubblicato delle foto che ritraevano il leader Tory a una festa a Downing Street, brindando con diverse altre persone in pieno lockdown. Era infatti novembre 2020, quando nel Regno Unito erano in vigore tutte le restrizioni anti contagio che non permettevano certo di organizzare un party in casa.

I nuovi ministri del governo

Nel frattempo, dal momento che intende restare in carica fino a quando non verrà nominato un nuovo premier e leader conservatore, Johnson sta iniziando a sostituire i membri del governo che hanno fatto un passo indietro in queste ore. Michael Gove, ministro per il Livellamento delle Diseguaglianze Territoriali – silurato ieri sera dopo essere stato accusato di tradimento, è stato sostituito con Greg Clark, già ministro della Attivita' Produttive sotto Theresa May. Finora era stato una figura di opposizione a BoJo.