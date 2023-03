Dimentica tutto dopo un incidente, 11 anni dopo crea playlist e da una canzone riemergono i ricordi Vittima di un incidente stradale grave che gli ha tolto completamente la memoria dei suoi precedenti venti anni, il papà britannico, con grande forza di volontà e un pizzico di fortuna, è riuscito a superare tutto, recuperando parte del suo vissuto e arrivando infine a scrivere un libro per bambini dove un personaggio con una lesione cerebrale può essere l’eroe.

"Se non è impossibile puoi farlo" così Thomas Leeds, papà britannico trentenne ha salutato un traguardo che nemmeno lui credeva possibile: scrivere e pubblicare un libro dopo aver perso completamente la memoria e soprattutto dopo aver dovuto imparare di nuovo a leggere e scrivere.

L'uomo infatti è protagonista di una storia tanto drammatica quanto singolare che lo ha visto vittima di un incidente stradale grave che gli ha tolto completamente la memoria dei suoi precedenti venti anni, lasciandolo con una lesione cerebrale che continuerà a causargli conseguenze per il resto della vita come attacchi epilettici. Leeds però con grande forza di volontà e un pizzico di fortuna è riuscito a superare tutto, recuperando parte del suo vissuto e infine è arrivato a scrivere un libro per bambini.

"Alcuni giorni possono essere difficili ma con la mia famiglia abbiamo costruito una vita felice. Ecco perché sono orgoglioso del mio libro, che mostra ai bambini un personaggio con una lesione cerebrale che può essere l'eroe" ha dichiarato Leeds la cui vicenda inizia a 19 anni quando viene investito da un taxi a Londra. Inizialmente tutti sono felici perché è stato fortunato a sopravvivere ma i medici scoprono una lesione cerebrale che gli ha portato via tutti i suoi ricordi, oltre a svarati altri problemi come la difficoltà a ricordare i volti delle persone.

Thomas non ricordava la casa ma nemmeno i suoi genitori e i cinque fratelli. Non aveva idea che stava per andare all'università quando è stato investito e aveva perso la capacità di riconoscere i volti delle persone. Incapace di ricordare i luoghi che amava da bambino o di riconoscere i volti, compresi quelli della sua famiglia, Thomas ha dovuto iniziare quasi da zero. "Leggere è stato un incubo. Scrivere è stato un incubo. Stavo facendo quello che sta facendo ora il mio bambino di quattro anni, che sta cercando di fondere le parole insieme a ogni suono" ha raccontato Thomas alla Bbc.

Senza sapere cosa gli riservasse il futuro, l'uomo ha iniziato ad adattarsi alla nuova vita ripartendo da zero e cercando anche una compagna che poi è diventata sua moglie fino a quando, 11 anni dopo, creando una playlist degli anni '80 per il suo imminente trentesimo compleanno, ha scoperto una canzone le cui prime parole lo hanno riportato improvvisamente al passato. I suoi ricordi d'infanzia hanno cominciato così a emergere pian piano due ani fa e a loro Thomas si è aggrappato, arrivando a piantare il seme del suo romanzo d'esordio pubblicato ora.