Decapita la sorella incinta e si fa un selfie con la testa: si era sposata senza il consenso della famiglia Il giovane sarebbe stato aiutato dalla madre. La vittima, una 19enne, aveva sposato un uomo senza il consenso della famiglia. I fatti sono avvenuti nel distretto di Aurangabad.

A cura di Biagio Chiariello

La polizia nello Stato indiano occidentale del Maharashtra ha arrestato un adolescente sospettato di aver decapitato la sorella maggiore incinta. Stando quanto riporta la BBC, la ragazza, una 19enne, aveva sposato un uomo senza il consenso della famiglia. Pare stesse preparando il tè per il fratello e la madre quando è stata aggredito con una falce. I due poi si sono consegnati spontaneamente alla polizia. Le autorità sospettano che si siano anche fatti un selfie con la testa della donna.

Il fratello della vittima è stato portato in una casa di custodia per minori dopo che il suo avvocato ha riferito che aveva meno di 18 anni. Tuttavia, un funzionario di polizia ha fatto sapere che la questione sarà contestata in tribunale poiché gli agenti hanno trovato un certificato che attesterebbe la maggiore età. La madre invece è sotto custodia della polizia.

I fatti sono avvenuti nel distretto di Aurangabad, secondo quanto riportato dalla BBC Marathi. La vittima era fuggita a giugno e aveva sposato il suo amante dopo che la sua famiglia si era opposta alla loro relazione. Anche se entrambi appartenevano alla stessa casta, i genitori della ragazza non approvavano quella unione poiché la famiglia del giovane era più povera della loro. A quel punto la ragazza si sarebbe allontanata, ma sua madre le ha avrebbe fatto visita una settimana prima dell'omicidio. La polizia ha detto che sapeva che la figlia era incinta.

Gli attivisti affermano che centinaia di persone vengono uccise ogni anno in India a causa di relazioni e matrimoni osteggiati dalle loro famiglie. Questi omicidi sono spesso chiamati "delitti d'onore", riferendosi alle antiche nozioni di ‘tradizione' e ‘onore familiare' che sono ancora profondamente radicate in molte parti della società indiana. A marzo, la polizia nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh ha arrestato un uomo con l'accusa di aver decapitato sua figlia. L'uomo ha poi ammesso di averla uccisa perché aveva una relazione che non approvava.