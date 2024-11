video suggerito

Danneggiato il cavo sottomarino che collega Finlandia e Germania: non esclusa ipotesi sabotaggio C-Lion1, cavo che attraverso il Mar Baltico collega la città finlandese di Santahamina con quella tedesca di Rostock, è stato gravemente danneggiato. Non esclusa l'ipotesi del sabotaggio.

A cura di Davide Falcioni

Il cavo sottomarino C-Lion1 che, attraverso il Mar Baltico, collega la città finlandese di Santahamina con quella tedesca di Rostock, è stato gravemente danneggiato. Il guasto ha causato l'interruzione di molte connessioni e generato forte preoccupazione nei due Paesi. Lungo ben 1.200 chilometri, il cavo è entrato in funzione nel 2016 e attualmente rimane l'unico che garantisce il collegamento diretto tra la Finlandia e il resto d'Europa svolgendo un ruolo importante nel fornire Internet ad alta velocità e nel trasferimento di dati tra nazioni.

La società statale finlandese Cinia ha reso noto che una nave specializzata nella riparazione di cavi sottomarini è salpata oggi dal porto francese di Calais e che le cause dell'incidente più probabili potrebbero essere incidentali. Il cavo marittimo potrebbe essere stato rotto da una forza esterna, come un'ancora o la pesca a strascico, tuttavia nessuna altra ipotesi può essere ancora esclusa, neppure quella del sabotaggio volontario. Nel corso di una conferenza stampa, il direttore delle comunicazioni di Cinia, Henri Kronlund, ha affermato che il taglio intenzionale del cavo sottomarino non è ancora un'opzione da archiviare e che in ogni caso informazioni più dettagliate saranno disponibili non appena i tecnici eseguiranno la riparazione.

Samuli Bergström, direttore del Centro di sicurezza informatica dell'agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni Traficom, ha spiegato comunque che la sicurezza finlandese non è stata compromessa: "Le informazioni dalla Finlandia ad altri paesi viaggiano lungo diversi cavi verso luoghi diversi. Quando un cavo è fuori gioco, mette a dura prova gli altri cavi, il che significa che può causare una congestione. Dal punto di vista del cittadino comune, la rottura di un cavo non ha alcun effetto", ha chiarito Bergström. L'interruzione del cavo di comunicazione tra la Finlandia e la Germania non ha influito sulle connessioni internet nel Paese scandinavo.