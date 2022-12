Curava i manifestanti feriti durante le proteste in Iran: Aida rapita, torturata e uccisa a 36 anni Aida Rostami, medico iraniano di 36 anni, che curava i manifestanti rimasti feriti durante le proteste, è stata rapita e uccisa. Per il regime è stata ufficialmente investita da un’auto, ma sul corpo sono stati trovati segni di tortura: aveva una mano fratturata, metà del viso schiacciato e l’occhio sinistro rimosso.

A cura di Ida Artiaco

Curava i manifestanti rimasti feriti durante le proteste, ma poi improvvisamente è scomparsa e solo ieri il suo corpo è stato riconsegnato alla famiglia. È quanto successo ad Aida Rostami, medico iraniano di 36 anni. Per il regime la donna è rimasta vittima di un incidente stradale, ma sulla salma sono stati rinvenuti segni di torture.

Per questo, sui social sta correndo indignazione per la sorte della giovane dottoressa. Aida aiutava i manifestanti che scendevano in piazza ad Ekbatan, a pochi passi da Teheran. Poi, di lei improvvisamente se ne sono perse le tracce. L'ultimo contatto è stato il 12 dicembre scorso, quando ha chiamato sua madre dall'ospedale di Chamran, dove lavorava, chiedendole se avesse bisogno di qualcosa per la casa. Ma di lei non si è saputo più nulla.

Fino a ieri, quando il corpo è stato restituito alla famiglia: secondo quanto riporta Iran Human Rights, aveva una mano fratturata, metà del viso schiacciato e l'occhio sinistro rimosso.

Il certificato della Polizia scientifica indica ufficialmente come causa del decesso l'essere stata colpita "da un oggetto duro", cioè è rimasta vittima di un incidente stradale.

La dottoressa Aida Rostami e diversi studenti di medicina hanno visitato e curato i manifestanti scesi in piazza per protestare contro il regime degli Ayatollah in seguito alla morte di Mahsa Amini, direttamente a casa. Da quando le forze di sicurezza hanno cominciato ad arrestare coloro che rimanevano feriti in ospedale, si stanno infatti attuando metodi di cura alternativi.

La storia di Aida ha fatto il giro dei social. Sulla vicenda è intervenuta via Twitter anche Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo: "Aida Rostami era un medico che curava i manifestanti feriti durante le violente repressioni di Khamenei. Nei giorni scorsi è stata catturata, torturata e uccisa dalle forze del regime. L’ennesima vittima della dittatura iraniana, l’ennesima vita spezzata che merita giustizia", ha scritto.