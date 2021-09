Cuba vaccinerà contro il Covid tutti i bambini dai 2 ai 18 anni Cuba è il primo paese al mondo ad aver approvato la vaccinazione contro il Covid per i bambini di età compresa dai 2 ai 18 anni, per la quale utilizzerà il siero Soberana II, che hanno messo a punto i propri scienziati anche se non è stato approvato dll’Oms. L’obiettivo è riaprire in sicurezza tutte le scuole entro il prossimo novembre.

Cuba è il primo paese al mondo a vaccinare i bambini a partire dai due anni d'età. Per farlo utilizzerà il suo Soberana II, siero che ha prodotto direttamente in casa ma che non è stato ancora riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della Sanità: si tratta di una decisione fissata dal governo locale in occasione della ripartenza dell’anno scolastico, che è cominciato ieri, lunedì 6 settembre, con le lezioni a distanza, tramite programmi tv, visto che la maggior parte delle case nel paese centroamericano da 11 milioni di abitanti è sprovvista di rete internet. L'obiettivo è quello di riaprire gli istituti scolastici, in maniera graduale, nei mesi di ottobre e di novembre. "Questo permesso garantisce di proseguire senza pause il cronoprogramma nazionale di immunizzazione", ha twittato il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez, dopo il via libero dell'ente regolatorio cubano Cecmed.

Le inoculazioni, che sono già cominciate nella fascia d'età 2-11 anni nella provincia centrale di Cienfuegos, dureranno fino al 5 novembre e saranno graduali: toccherà prima ai bambini dai 12 anni in su e poi si passerà ai più piccoli. Le autorità locali intendono somministrare almeno una dose a tutte le persone vaccinabili entro settembre, per arrivare al 92,6 % della popolazione completamente immunizzata, bambini compresi, proprio entro la fine di novembre.

Cuba ha sviluppato due vaccini contro il Covid-19, Abdala e Soberana. Quest'ultimo è stato approvato in via emergenziale dall'Agenzia regolatoria dei medicinali Cecmed per bambini e adolescenti di età compresa tra i 2 e i 18 anni. La composizione di questi sieri, che come abbiamo visto ad oggi non sono riconosciuti dall'Oms, si basano su una particolare proteina ricombinante, la stessa tecnica utilizzata dalla società americana Novavax. Cuba, che conta 11,2 milioni di abitanti, ha fatto registrare oltre 672mila casi di Covid-19 in totale, di cui oltre 5mila decessi, la metà dei quali segnalati nello scorso agosto. Numeri alti che hanno spinto le autorità ad accelerare con la campagna di vaccinazione, anche per i più piccoli. Solo all’inizio dello scorso mese 95.100 minori cubani hanno contratto il coronavirus e sette sono morti, una situazione insostenibile alla vigilia della riprese della scuola, con la maggior parte degli istituti chiusi dal marzo 2020.