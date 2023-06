Crolla un ponte sul fiume Yellowstone, in acqua cade treno con sostanze chimiche Montana (Usa), crolla un ponte sullo Yellowstone e cade nel fiume un treno carico di sostanze chimiche. Si teme il disastro ambientale. Secondo le prime informazioni, i vagoni del convoglio trasportavano asfalto e zolfo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un treno che trasportava sostanze pericolose per l'ambiente è deragliato mentre attraversava un ponte ferroviario sul fiume Yellowstone, nel Montana (Usa). Il ponte è crollato proprio mentre il convoglio stava percorrendo i binaria e diversi vagoni sono finiti in acqua. Il corso d'acqua è stato contaminato con asfalto e zolfo fuso, utilizzati nei fertilizzanti e negli insetticidi. "Siamo impegnati ad affrontare ogni potenziale impatto sull'area a seguito di questo incidente" ha affermato Andy Garland, portavoce della Montana Rail Link.

Stando a quanto reso noto, nessuno è rimasto ferito nello schianto. Nella contea di Yellowstone, però, i funzionari hanno attivato misure di emergenza per attivare gli impianti di depurazione delle acque. Le autorità del posto hanno chiesto ai residenti di limitare l'uso di acqua non in bottiglia. Il sito inquinato si trova a poco più di 100 miglia a nord-est del Parco Nazionale di Yellowstone e l'incidente potrebbe essere una vera e propria catastrofe ambientale.

Secondo l'Associated Press, dopo il crollo è fuoriuscito dai vagoni del treno una "sostanza gialla" non meglio identificata. Secondo il capo dei servizi di emergenza della contea David Stamey, non vi sono pericoli immediate per le squadre di soccorritori impegnate nelle operazioni sul luogo dell'impatto. Il materiale trasportato dal treno e finito in acqua sarebbe stato rapidamente diluito dalle acque del fiume in piena.

L’incidente è avvenuto nella contea di Stillwater, vicino alla città di Columbus, a circa 65 chilometri a ovest di Billings. Si tratta di un’area poco popolata della Yellowstone River Valley, dove sono presenti alcuni ranch e terreni agricoli, irrigati però proprio dalle acque del fiume interessato dal disastro ferroviario.